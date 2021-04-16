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ANKARA

​Bir kadının hayatını mahvetti

Bir kadının hayatını mahvetti

Eski HDP Milletvekili Tuma Çelik’in ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan yargılandığı davadan beraat etmesine mağdur D.K.’nın avukatından tepki geldi. Avukat Adile Gürbüz, “Tüm yaşamı alt üst oldu. Sürekli ölüm korkusuyla yaşıyor” dedi.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
​Bir kadının hayatını mahvetti
Tuma Çelik

Eski HDP Milletvekili Tuma Çelik, nitelikli cinsel saldırı suçlamasıyla yargılandığı davadan ‘delil yetersizliği’ gerekçesiyle beraat etti. Karara tepki gösteren mağdur D.K’nın Avukatı Adile Gürbüz, Yeni Şafak’a konuştu. Milletvekili Tuma Çelik’in yerel seçim kapsamında ev ziyareti yaparken mağdure ile tanıştığını aktaran Gürbüz, “Hanımefendiye ‘Amca kızı sen de gel bizimle çalış’ diye teklifte bulunuyor. Hanımefendi de ‘Benim sorunlarım var katılamam zaten siyasi tecrübem de yok’ diyor. Bu cevaptan sonra sana yardımcı olacağım diyerek iletişim bilgilerini alıyor. 1 hafta sonra da ‘gel görüşelim ailevi meselenizi çözelim’ diyerek bir derneğe davet ediyor. Hanımefendi verilen adrese gidiyor. Dernek adresi olarak verilen yer bir apartman dairesi. İçeri giriyor, ‘Arkadaşlarınız nerede’ diye soruyor, ‘Onlar başka bir yerde, gelirler’ yanıtını alıyor. Tuma Çelik, hanımefendiye kahve ikram ettikten sonra saldırıyor” diye konuştu.

Mağdur D.K.’nın avukatı Adile Gürbüz
Mağdur D.K.’nın avukatı Adile Gürbüz

HDP'li Tuma Çelik’in beraat kararı istinaf mahkemesine gidiyor
GÜNDEM
HDP'li Tuma Çelik’in beraat kararı istinaf mahkemesine gidiyor

“İSTİFA ET, ÇEK GİT”

Tuma Çelik’in olay anından evine bırakılana kadar ‘ben milletvekiliyim, yurtdışına gider hayatıma devam ederim sana kimse inanmaz’ diyerek tehdit ettiğini aktaran Gürbüz, “Bu kadın çocukları üzerinden, 27 yıllık evliliği üzerinden tehdit ediliyor. Eşi yaşadığı yerde tanınan bir insan. Tüm bu sebeplerden dolayı bir süre sessiz kalıyor. Ancak yaşadığı travma nedeniyle artık yaşamına son verecek raddeye geliyor. O noktada Tuma Çelik’in hiçbir şey olmamış gibi ev ziyaretlerine gittiğini, seçim bölgesinde faaliyet yürüttüğünü görüyor. Başka bir kadının hayatı kararmasın diye Tuma Çelik’e istifa et, buradan çek git diyerek baskı yapmaya başlıyor. Adamın yaşadığı evi, olayın yaşandığı evi taşlıyor. Saldırgan davranışta bulunmaması için beyanı alınıyor. Bu süreçte eşine olayları anlatıp şikayetçi oluyor. Eşi, ben örf ve gelenekler gereği yanında olamam diyor, anlaşmalı olarak boşanıyorlar. O günden bu yana da çocuklarını yüz yüze hiç görmedi. Tuma Çelik milletvekili olduğu için aylarca ifadesi alınmadı. Bu kadın tek başına örgütlü bir adamla mücadele etti. Ancak sonuç böyle oldu” diyerek isyan etti.

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GÜNDEM
Bakan Soylu, HDP'li Tuma Çelik'in istismarına uğrayan kadını dinledi

TANIKLARI BİLE YALANLADI

D.K’nın Tüma Çelik’e yönelik onlarca tehdit içerikli mesajının bulunduğunu aktaran Gürbüz, “Kendisi bir milletvekili olarak evini taşlayan, mesajla tehdit eden bu kadın hakkında hiç şikayetçi olmamış. Mahkemede D.K’nın para talep ettiğini iddia etti, bu iddiasıyla ilgili de bir şikayeti yok. Üstelik mahkemede tanık olarak gösterdiği kişiler, ‘Hayır bu kadın para talep etmedi, sadece milletvekilliğinden istifa et dedi’ diyerek şantaj iddialarını da yalanladı” şeklinde konuştu.

HDP'nin tecavüzcü vekili Tuma Çelik sosyal medya hesaplarında kadın hakları naraları atmış
GÜNDEM
HDP'nin tecavüzcü vekili Tuma Çelik sosyal medya hesaplarında kadın hakları naraları atmış

YAŞAMI ALT ÜST OLDU

Tüm yaşamı alt üst olan D.K’nın sürekli ölüm korkusuyla yaşadığını aktaran Gürbüz, “Müvekkilim başına bir iş gelmesinden korkuyor. Yaşadığı evde kafasını dışarı bile çıkarmadan yaşamaya çalışıyor. Tuma Çelik onu neyle tehdit ettiyse hepsini bir bir yaşadı. Ailesi dağıldı, eşinden boşandı, çocuklarını göremez hale geldi. Bugün Çelik’e verilen bu talihsiz beraat kararının bozulması için her türlü hukuk yolunu deneyeceğiz. Kadının hak mücadelesinde maruz kaldığı suçun niteliği ile Midyat/Batman bölgesinin ve aşiret ile aile yapısının mahkeme tarafından yeterince incelenmediğini düşünüyoruz. Her olay kendi olağan akışı için de değerlendirilmeli. Şu ana kadar hiçbir şekilde destek vermeyen kadın derneklerinden de artık bu süreçte destek bekliyoruz” dedi.

Öte yandan mahkeme kayıtlarına göre olayın yaşandığı yerde mağdur kadına ait ait kan örnekleri bulundu.

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