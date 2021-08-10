​Bir yıl dinlendirilmeli​

Antalya Manavgat başta olmak üzere yurdun çeşitli noktalarında çıkan orman yangınları Türkiye’nin yüreğini dağladı. Cumhuriyet tarihinin en büyük yangını olarak kayıtlara geçen olayın ardından vatandaşlar bir an önce bölgenin eskisi gibi yemyeşil olmasını istiyor. Uzmanlar ise bir yıl beklemenin doğal döngü açısından sağlıklı olacağı görüşünde.

Mustafa Yüksek

BİR SENE SONRA YEŞİLLENİR

Orman Bakanlığı Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü eski Genel Müdürü Mustafa Yüksek konuyla ilgili Yeni Şafak’a yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş’tan, Muğla’ya kadar anakayanın kireçtaşı olduğunu belirterek, “Makiler yandıktan sonra kireçtaşlarının derinliklerinden kök salıyor, sürgün sürüyor. Yanan sahaların yüzde 80’i bir sene sonra yeşillenmiş olacak. Orman yangınlarından sonra insanlarımız haklı olarak hassasiyetle olaya yaklaşıyor ve sahaların bir an önce eski haline dönmesini istiyor. Ama bilimsel olarak çok şiddetli erozyon olmayacaksa en az 1 yıl boş bırakılması doğal süreç için çok önemli” dedi.

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Kızılçamın kozalaklarından düşen tohumların 3-4 yıl içinde çimlenme özelliği olduğunu hatırlatan Yüksek, “Kozalaklar kömürleşmemişse, o tohumların çoğu fidan olarak yeniden büyüyor. Akdeniz’deki yangın sahaları bu şekilde kendini rehabilite edebiliyor. Doğa kendini iyileştirmediği takdirde müdahale edilmeli. O zaman fidan dikmek gerekir” diye konuştu. Kızılçam yerine başka bir ağaç türü ekilsin önerisine de yanıt veren Yüksek, “Akdeniz iklimi nedeniyle bizim kızılçamdan vazgeçmemiz mümkün değil. O olmaz, bu bitkiyi ekelim diyemezsiniz, iklime dikte edemezsiniz. Dolayısıyla kızılçam yerine başka ağaç dikelim demek doğru bir yaklaşım değil” diye konuştu.