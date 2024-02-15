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Bitlis-Baykan karayolunda heyelan: 1 hafta içinde bu ikinci kez oldu

Bitlis-Baykan karayolunda meydana gelen heyelan nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor. Geçtiğimiz günlerde Bitlis-Baykan karayolunun 40. kilometresinde yola düşen kaya parçaları ve toprak nedeniyle yol 8 saat trafiğe kapanmıştı. Karayolları ekiplerinin yola düşen kaya parçalarını temizlemesiyle birlikte yol tekrardan kontrollü olarak trafiğe açılmıştı. Bugün öğle saatlerinde aynı bölgede meydana gelen heyelan nedeniyle ekipler gerekli önlemleri alarak, yolda çalışma başlattı. Alınan güvenlik önlemleri ile birlikte yol genişletme çalışması başlatılan bölgede trafik tek yönlü kontrollü olarak sağlanıyor.

14:36 - 15/02/2024 Perşembe
Güncelleme: 14:36 - 15/02/2024 Perşembe
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Bitlis-Baykan karayolunda heyelan
Bitlis-Baykan karayolunda heyelan

Bitlis-Baykan karayolunda meydana gelen heyelan nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor.


Geçtiğimiz günlerde Bitlis-Baykan karayolunun 40. kilometresinde yola düşen kaya parçaları ve toprak nedeniyle yol 8 saat trafiğe kapanmıştı. Karayolları ekiplerinin yola düşen kaya parçalarını temizlemesiyle birlikte yol tekrardan kontrollü olarak trafiğe açılmıştı. Bugün öğle saatlerinde aynı bölgede meydana gelen heyelan nedeniyle ekipler gerekli önlemleri alarak, yolda çalışma başlattı. Alınan güvenlik önlemleri ile birlikte yol genişletme çalışması başlatılan bölgede trafik tek yönlü kontrollü olarak sağlanıyor.

Bitlis Acil Afet ve Durum Müdürlüğünden (AFAD) yapılan açıklamada, “Bitlis-Baykan yolunun 40. kilometresinde Yenice Jandarma Karakolu yakınlarında ayrılan kayalık tehlike oluşturduğu için ekiplerimiz yolda gerekli trafik önlemi aldı. DSİ ve İl Özel İdareden ekskavatör desteği alınarak, yol genişletme çalışması başlatıldı. Gün içerisinde yolda çalışmalar tamamlanarak, çift yönlü olarak trafiğe açılacak” denildi.



#heyelan
#Bitlis
#AFAD
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