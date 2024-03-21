Bitlis merkezde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı

Ankara ve Bolu'da gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oluyor. Halk arasında baharın müjdeleyicisi olarak bilinen üç cemrenin de düşmesiyle beklenen kar yağışı etkili olmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporlarına göre hava sıcaklıkları İç Anadolu ile Orta Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacak, Marmara'da ise 2 ila 4 derece yükselecek. Bugün için 17 il için sarı kodlu kuvvetli yağış, kar ve fırtına uyarısı yapıldı. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji 21 Mart il il hava durumu raporu...