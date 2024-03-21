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Bitlis merkezde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı

Bitlis'te aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle 4 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının merkezde 15, yüksek kesimlerde ise 35 santimetreye ulaştığı kentte, kapanan yoların açılması için çalışma başlatıldı.

12:34 - 21/03/2024 Perşembe
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Bitlis merkezde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı
Bitlis merkezde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı

Bitlis'te aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle 4 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının merkezde 15, yüksek kesimlerde ise 35 santimetreye ulaştığı kentte, kapanan yoların açılması için çalışma başlatıldı.

Bitlis ve çevresinde 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı, bugün etkisini artırdı. Kenti beyaza bürüyen kar yağışının hafta sonuna kadar aralıklarla süreceği belirtilirken, merkezdeki kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. Yüksek kesimlerde 35 santimetreyi bulan kar nedeniyle 4 köy yolu da ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdür Ümit Kurtkan, kapanan yolların açılması için çalışmalara başladıklarını söyledi. Öte yandan etkili olan sulu kar nedeniyle çığ uyarısı yapıldı. Yetkililer, eğimin fazla olduğu bölgelerde

yaşayan vatandaşların dikkatli olmalarını istedi.


#Bitlis
#Kar
#Metorloji
43 dakika önce
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