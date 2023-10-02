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Bitlis ve Adana peş peşe depremlerle sarsıldı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 19.86 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, çevre illerden de hissedilirken saat 03'43'te merkez üssü Adana'nın Kozan ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde yeni bir deprem daha meydana geldi.

Kenan Biter
07:49 . 2/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre, saat 02:12'de merkez üssü Bitlis'in Adilcevaz ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Yerin 19.86 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, çevre illerden de hissedildi.


Adana'da 3.9 büyüklüğünde deprem


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 03'43'te merkez üssü Adana'nın Kozan ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kent merkezinde de hissedildi.


Depremde, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.





#Bitlis
#Deprem
#Adilcevaz
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