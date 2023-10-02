Bitlis ve Adana peş peşe depremlerle sarsıldı

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Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre, saat 02:12'de merkez üssü Bitlis'in Adilcevaz ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 19.86 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, çevre illerden de hissedildi.
Adana'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 03'43'te merkez üssü Adana'nın Kozan ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kent merkezinde de hissedildi.
Depremde, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.