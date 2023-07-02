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Bitlis'in Hizan ilçesinde 'terörist' istihbaratı alındı: Yakalanmaları için sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Bitlis'in Hizan ilçesinde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarının bulunduğu ve barınma gayeli sığınak/barınak tesis ettikleri bildirildi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Bitlis Valiliği, söz konusu teröristlerin yakalanmaları amacıyla ilçenin bazı köy ve mezralarda sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.

21:06 . 2/07/2023 Pazar
IHA
Bitlis Hizan’da sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Bitlis Hizan’da sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Bitlis’in Hizan ilçesinde bazı köy ve mezralarda sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Hizan ilçesine bağlı bazı köy ve mezralarda bu akşam saat 21.00’den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi. Açıklamada, “Bitlis’in Hizan ilçesi sınırları içerisinde bulunan, Bilgili, Yaylacık, Sarıbal, Yeniçay, Yolbilen, Çalışkanlar, Gedik, Akyazı, Erencik ve Otluk köy ve mezraları bölgelerinde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarının bulunduğu ve barınma gayeli sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde BTÖ mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 2 Temmuz 2023 Pazar günü saat 21.00’den itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir” denildi.



#Bitlis
#Hizan
#Sokağa Çıkma Yasağı
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