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Bitlis'te jandarma ekiplerinden PKK'nın kış üslenmesine operasyon

Bitlis'in Hizan ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine yönelik jandarma ekiplerince operasyon gerçekleştirildi.

12:59 - 19/12/2023 Salı
DHA
Güvenlik güçlerimiz, teröristlerin kış üslenmesini bertaraf etmek maksadıyla Hizan kırsalında operasyon gerçekleştirdi.
Güvenlik güçlerimiz, teröristlerin kış üslenmesini bertaraf etmek maksadıyla Hizan kırsalında operasyon gerçekleştirdi.

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince teröristlerin kış üslenmesini bertaraf etmek maksadıyla Hizan kırsalında, 'Şehit Teğmen Baki Koçak 2023-15 Operasyonu'nun gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada,
"Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde operasyonlarını artırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir"
denildi.
PKK/KCK terör örgütü operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
PKK/KCK terör örgütü operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

İstanbul'da PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü PKK/KCK lehine faaliyet yürütenlerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında daha önceki operasyonlarda ele geçirilen dijital materyaller üzerinde yapılan inceleme sonucu, örgütsel faaliyetlerde bulunan ve örgüt için insan kaçakçılığı yapan 7 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması için 2 ilçede 7 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Baskın yapılan evlerde yapılan aramalarda şüphelilere ait dijital materyallere el konuldu.

#Hizan
#Bitlis
#PKK
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