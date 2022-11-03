Gündem Bitliste sokak köpeğinin ısırdığı 10 yaşındaki çocukta kuduz tespit edildi
BİTLİS

Bitlis'te sokak köpeğinin ısırdığı 10 yaşındaki çocukta kuduz tespit edildi

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde geçtiğimiz günlerde sokak köpekleri iki çocuğa saldırdı. Köpekler tarafından ısırılan çocuklar müşade altına alınarak Ankara'da Hacettepe Üniversitesi'ne sevk edildi. Hacettepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ali Bülent Cengiz, "İlk vaka 21 Ekim'de geldi. 10 yaşında erkek çocuk. İlk 2 tetkiki negatif geldi, yalnız 3. örneğinde tükürükte kuduz virisünün saptandığı belirtildi. Tanı kesinleşti" dedi.

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Haber Merkezi DHA
​Bitliste sokak köpeğinin ısırdığı 10 yaşındaki çocukta kuduz tespit edildi
Bitlis'te kuduz paniği.

İlçenin Göldüzü köyünde yaşayan P.E. (10) ve M.E. (12), sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Yaralanan çocuklar, kaldırıldıkları Adilcevaz Onkoloji Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Hacettepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ali Bülent Cengiz, Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde bir köpek tarafından ısırılan ve kuduz şüphesiyle Ankara’da tedavileri devam eden 2 çocukla ilgili olarak; "İlk vaka 21 Ekim'de geldi. 10 yaşında erkek çocuk. İlk 2 tetkiki negatif geldi, yalnız 3. örneğinde tükürükte kuduz virisünün saptandığı belirtildi. Tanı kesinleşti" dedi.

Bitlis'te kuduz paniği: Ekipler harekete geçti
GÜNDEM
Bitlis'te kuduz paniği: Ekipler harekete geçti

Dün Bitlis Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada,

Gerekli filyasyon ve saha çalışması yapılmıştır. 20 Ekim 2022 tarihinde hasta Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesine sevk edilmiştir. Kişinin Hacettepe Üniversitesinde yatışı mevcuttur. Yapılan filyasyon neticesinde P.E. ve B.Ü. isimli 2 vaka daha tespit edilmiştir. Bu iki hastanın da sevki sağlanmış olup, hastaneden alınan bilgilere göre kuduz hastalığı düşünülmemektedir. 31 Ekim 2022 tarihinde B.Ü., Ankara Etlik Şehir Hastanesinden taburcu edilmiştir. P.E. adlı hasta Hacettepe Üniversitesi Hastanesinde yatmakta olup genel durumu iyi olduğu bilgisine ulaşılmıştır. M.E. adlı vakamız ise Hacettepe Üniversitesi Hastanesinde yoğun bakım ortamında takibi devam etmektedir” ifadelerine yer verilmişti.

TANI KESİNLEŞTİ

  • Hacettepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ali Bülent Cengiz, Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde bir köpek tarafından ısırılan ve kuduz şüphesiyle Ankara’da tedavileri devam eden 2 çocukla ilgili olarak; "İlk vaka 21 Ekim'de geldi. 10 yaşında erkek çocuk. İlk 2 tetkiki negatif geldi, yalnız 3. örneğinde tükürükte kuduz virisünün saptandığı belirtildi. Tanı kesinleşti" dedi.

ŞÜPHELİ TEMASLI VAKALAR VAR

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun 26 Ekim'de toplanarak bazı kararlar aldığı belirtilen açıklamada, "27 Ekim'de ilçemizde vakanın ikamet ettiği ve çevresinde bulunan 18 köyde toplam 19 okulda bin 960 öğrenci taranmıştır. Tarama sonucunda ısırılıp sağlık kuruluşuna başvuru yapmayan 12 vaka tespit edilmiş ve hastaneye yönlendirilmiştir. 28 Ekim'de ilçe merkezindeki 5 lisede bin 163 öğrenci ve 90 öğretmene kuduz hakkında eğitim verilmiş ve okullarda öğrenciler arasında kuduz hastalığı sorgulanmıştır. 24-31 Ekim tarihleri arasında 'İZCİ' sistemimize düşen toplam 83 vakadan 26'sı ısırılma (köpek-kedi) olup geri kalan 57 vaka, ısırılanların şüpheli temaslı olduğu vakalardır." ifadelerine yer verildi.

Sokak köpekleri küçük çocuğa dehşeti yaşattı: Kanlar içinde yatıyordu
FOTOĞRAF 13
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Olay, Edirne’nin Enez ilçesine bağlı Gaziömerbey Mahallesi Platin Dere Caddesi üzerinde bulunan market önünde yaşandı.
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Köpek sürüsünün saldırısına uğrayan çocuğu, çevrede bulunan vatandaşlar kucaklayarak kurtardı.
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Öğretmeninin verdiği ödevi yapmak için kalem almaya gittiği market çıkışında dehşetti yaşadı.
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Kalem aldıktan sonra marketten çıkan 12 yaşındaki U.Ö., yaklaşık 7-8 köpeğin saldırısına uğradı.
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Çok sayıda köpeği saldırı an ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
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Yüzünden, boynundan, kulağından ve vücudunun farklı yerlerinden yaralanan U.Ö.’nün hastanedeki tedavisi sürüyor.
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Hastanede çocuklarının yanı başında bekleyen anne ve baba yaşadıkları korkuyu anlattı.
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“Çok zor durumdayız”Çocuğun babası Musa Öz, hastanede çocuklarının uğradığı saldırıdan sebebiyle zor durumda olduklarını belirterek, “Köpeklerin saldırmasından dolayı çocuğumuzun çeşitli yerlerinde yaralar oluştu. Gerekli yetkili birimlerin ve makamların bunun için ne gerekiyorsa yapılmasının istiyoruz. Şuan zor durumdayız. Ellimizden bir şey gelmediği için bekliyoruz. 4-5 saattir burada bekliyoruz. Doktorların müdahalesini bekliyoruz” dedi.
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“Kanlar için yatıyordu”Anne Fatma Öz ise çocuğunun ödevini yapmak için markette kalem almaya gittiğini ifade ederek, “Oğlumun ödevi olduğundan dolayı kalem almak için markette gitti. Daha sonra gelmediği için merak ettik. Komşumuz bize çocuğunuza köpekler saldırdı dedi.
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Gittiğimizde çocuk kanlar içinde yatıyordu. Boynunda ciddi hasarlar olduğu için ambulansta kucağıma, göğsüme verdiler. Çocuğumla hastaneye kadar öyle geldik. Çocuğumu o halde görünce çok üzüldüm, ağladım. Allah kimsenin başına vermesin.
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Köpeklerin toplanmasını istiyorum. Geçen yıl aynı köpekler bana da saldırdı” ifadelerini kullandı.
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Sokak köpekleri küçük çocuğa dehşeti yaşattı: Kanlar içinde yatıyordu
Edirne'de sahipsiz sokak köpeklerin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki çocuğun ailesi hastanede oğullarının yaşadığı korkuyu anlattı.
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