Gündem Bitliste üç köyde sokağa çıkma yasağı
BİTLİS

Bitlis'te üç köyde sokağa çıkma yasağı

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı 3 köy ve mezralarında ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri Sallıca, Özekli ve Teknecik köy ve mezralarında ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı getirildiği belirtildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Bitliste üç köyde sokağa çıkma yasağı
Bitlis'te üç köyde sokağa çıkma yasağı

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Bitlis İli Tatvan İlçesi sınırları içerisinde bulunan; Sallıca, Özekli ve Teknecik köy ve mezraları bölgelerinde bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde BTÖ mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 03 Temmuz 2022 Pazar günü saat 12.00’dan itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir" denildi.

Bitlis Valiliği duyurdu: İkinci bir emre kadar sokağa çıkmak yasak
GÜNDEM
Bitlis Valiliği duyurdu: İkinci bir emre kadar sokağa çıkmak yasak
Türkiyenin en büyük kolonisi

Türkiye'nin en büyük kolonisi

​Omurgasızlarla besleniyorlar: Binlercesi aynı anda görüntülendi.
Havyarı 12 bin dolar

Havyarı 12 bin dolar

​Dinozorlarla aynı dönemde yaşamış: 100 bin yavru aldılar.
Beykozda orman yangını

​Yerleşim yerlerine çok yakın: Söndürme çalışmaları sürüyor.

Ne olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız.

Fatih'in kılıcının birebir aynısını yaptı.

Görüntüler drone ile kaydedildi.

Yedi kişi hafif şekilde yaralanmıştı...

Vatandaşlar 8 yıl sonra sandığa gidiyor.

​Geleceğin siber muhafızları burada.

​Dünyanın gözü onun üzerinde: Menzili 200 kilometre.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.