Bitlis'te vahşet: Kayıp şahsın yakılmış ve parçalara ayrılmış cesedi bulundu

Bunun üzerine çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), N.G.'nin dini nikahlı eşinin ailesinin Güroymak ve Tatvan'daki evlerinde ve bahçelerinde, Van İl Jandarma Komutanlığı'na ait kadavra köpeği ve Yeraltı Görüntüleme Cihazı ile arama başlattı. Yapılan tüm aramalara rağmen bulguya rastlamayan ekipler, N.G.'nin dini nikahlı eşini, eşinin annesini, babasını ve 2 kardeşini gözaltına aldı.