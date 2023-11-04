|
Gündem

Bitlis'te vahşet: Kayıp şahsın yakılmış ve parçalara ayrılmış cesedi bulundu

Bitlis'in Güroymak ilçesinde hakkında kayıp ihbarı olan Türk ve Alman vatandaşı N.G.'nin, öldürülüp, yakıldıktan sonra boş araziye atılmış parçalanmış cesedi bulundu. Olayla ilgili dini nikahlı eşi, eşinin annesi, babası ve 2 kardeşi gözaltına alınırken, N.G.'nin, dini nikahlı eşinin kardeşi tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü, cesedinin ise parçalara ayırılıp, yakıldığı ortaya çıktı.

08:16 - 4/11/2023 Cumartesi
DHA
Foto: İHA.

Foto: İHA.

Güroymak ilçesinde dünyaya gelen ve Alman vatandaşlığı da bulunan N.G. (42), 20 Ekim'de ilçeye bağlı Aşağıkolbaşı köyünde dini nikahlı eşinin ailesinin evinden ayrıldı. Uzun süre N.G.'den haber alamayan yakınları, 25 Ekim'de Güroymak İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek kayıp başvurusunda bulundu.


Bunun üzerine çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), N.G.'nin dini nikahlı eşinin ailesinin Güroymak ve Tatvan'daki evlerinde ve bahçelerinde, Van İl Jandarma Komutanlığı'na ait kadavra köpeği ve Yeraltı Görüntüleme Cihazı ile arama başlattı. Yapılan tüm aramalara rağmen bulguya rastlamayan ekipler, N.G.'nin dini nikahlı eşini, eşinin annesini, babasını ve 2 kardeşini gözaltına aldı.


Jandarma itiraf etti


Jandarmada yapılan sorgulamada, N.G.'nin, kayınbiraderi tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü, cesedinin ise parçalara ayrılarak yakılıp Nemrut Dağı eteğindeki araziye atıldığı tespit edildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla Nemrut Dağı eteklerinde yapılan incelemelerde, kayıp N.G.'ye ait olduğu değerlendirilen yanmış ve parçalanmış ceset parçalarına ulaşıldı.


Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.


#Bitlis
#Cinayet
#Ceset
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Galatasaray, Wilfred Zaha'nın golleriyle evinde Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti | ÖZET