Blinken ile gündem savaş suçları

İki bakanın görüşmesinde ana gündem İsrail’in Filistin’deki katliamları olacak. Görüşmede İsveç’in NATO üyeliği de masada olacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, mevkidaşına İsrail’in yaptığı katliamların kabul edilemez olduğunu, ABD uçak gemisinin İsrail açıklarına neden gittiğini muhatabına soracak. İsrail’in savaş suçu işlediğini vurgulayacak olan Fidan, Türkiye’nin Filistin’e garantör ülke olma teklifini yeniden gündeme getirecek. İsrail’e de garantörlük yapabilecek ülkelerin belirlenerek bir an önce barış masası kurulması gerekliliğine vurgu yapacak.