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Bodrum'da feci olay: Yakıt ikmali için marinaya yanaşan teknede patlama meydana geldi, yaralılar var

Bodrum'da feci olay: Yakıt ikmali için marinaya yanaşan teknede patlama meydana geldi, yaralılar var

11:144/06/2025, Çarşamba
G: 4/06/2025, Çarşamba
AA
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Bodrum'da yakıt ikmali için marinaya yanaşan teknede patlama meydana geldi
Bodrum'da yakıt ikmali için marinaya yanaşan teknede patlama meydana geldi

Bodrum'da yakıt ikmali için marinaya yanaşan teknede patlama meydana geldi. Patlamanın ardından teknenin büyük bir bölümü zarar görüp su alırken, ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir teknede meydana gelen patlama sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

İlçedeki bir marinaya yakıt ikmali için akaryakıt istasyonuna yanaşan teknede henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından teknenin büyük bir bölümü zarar görüp su alırken, ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

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