Boğaziçili vandalların yazışmaları deşifre oldu: 'Şeriatçıların hepsi yeri gelince asılacak'

Boğaziçi Üniversitesi'nin öğrenci görünümlü provokatörleri, Nurettin Yıldız konferansı öncesi okulu karıştırmakla kalmadı, etkinliğin ardından programa katılanları fişledi. Çok sayıda öğrenci Whatsapp gruplarından atıldı ve tehditlere maruz kaldı. Bu gözdağlarından biri de bazı vandalların İstiklal Mahkemelerine duyduğu 'özlemle' ortaya çıktı.
Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü BİSAK’ın vaiz ve yazar Nurettin Yıldız’ı konferans programında ağırlamasının ardından okulda çok sayıda olay meydana geldi.
Konferansın duyurusunun ardından BİSAK’ın kulüp ofisine zarar verildi ve kapısına “Faşizme, şeriata geçit yok” yazıldı.
Verdiği vaazlarda ve derslerdeki sözleri cımbızlanarak aleyhinde sık sık kara propaganda yapılan Nurettin Yıldız’ın, bir grup öğrenci tarafından okula girişi engellenmek istendi.
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Provokatörlerin grup yazışmaları deşifre oldu
Söz konusu olayların gündeme geldiği Boğaziçi Üniversitesi’nde; BİSAK’a üye olan ve Nurettin Yıldız’ın konferansına katılan öğrencilerin tümü, içinde bulundukları Whatsapp gruplarından atıldılar ya da atılmak üzere tehdit edildiler.
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Vandallar, kimi öğrencilere fişleneceklerine dair gözdağı verirken kimilerine de küfürler savurarak gruptan çıkmasını söyledi.
Gruptan atılan öğrenci: “Zihinleri İslam düşmanlığı üzerine kurulu”
Küçüktopal ile alay ettiler: “Şükrü sen git Kur’an oku canım”
Boğaziçili öğrenci Küçüktopal’ın, “Ben gruptan çıkmıyorum, istiyorsanız siz çıkın” sözleri üzerine kendisiyle alay edenlerden biri, “Şükrü git Kur’an oku canım hadi” sözlerini sarf etti.
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- İstiklal Mahkemeleri nedir?
- İstiklal Mahkemeleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ve İstiklal Savaşı dönemlerinde, özellikle asker kaçaklarını önlemek ve Milli Mücadele'ye karşı çıkanları cezalandırmak amacıyla kurulmuş özel mahkemelerdir. Bu mahkemelerde idam edilenler arasında askerler, sivil kişiler ve çok sayıda dini liderler yer aldı.
Magassa’yı futbol takımından bile çıkardılar
Magassa'dan teşekkür: Kendisine destek olanlara dua etti
Magassa, kendisini hedef gösterenlere ve linçleyenlere karşı destek olanlara da X hesabından yaptığı bir paylaşım ile teşekkür etti:
- “Değerli Müslüman kardeşlerim, desteğiniz için size nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Size söyleyebileceğim en güzel şey, Allah'ın yaptıklarınızın karşılığı olarak size cenneti vermesidir. Kusura bakmayın, ben sadece Türkçe öğreniyorum. Çok teşekkür ederim!”
- Nurettin Yıldız ne demişti?
- Sosyal Doku Vakfı Başkanı, vaiz ve yazar Nurettin Yıldız’ın yaklaşık 10 yıl önce verdiği bir fıkıh dersinde, “küçük yaştaki çocukların evlenebileceğini” söylediği iddia edilmiş ve bu konu o yıllarda da gündeme gelmişti. Yıldız’ın, “7 yaşında bir kız çocuğu, 25 yaşında bir erkek ile veya 7 yaşında bir erkek çocuğu, 25 yaşında bir kız ile nikahlanabilir. Nikahlanmalarında sakınca yoktur” dediği video çok konuşulmuştu. Serbestiyet yazarı Bülent Şahin Erdeğer, kaleme aldığı yazısında Yıldız’ın o konuşmasının bağlamından koparılarak yayıldığını anlattı. Erdeğer, “Aslında Nureddin Yıldız, tartışılan video kesitinin alıntılandığı dersinde çocuk evliliğinin suistimal olduğu görüşünde olduğunu, İslam fıkhının çocuk yaşta evliliklere izin vermesine karşın bu durumun hoş karşılanmadığını ve tavsiye edilmediğini beyan ediyordu. Güncel Türkçe’de evlilikle zifafa girildiği, cinsel ilişkinin serbest olduğu anlaşılıyor. Ancak Geleneksel İslam Fıkhı’nda hukuki teknik bir ayrım var. Nikah bir anlaşma akdi iken zifaf ise cinsel ve ruhi olarak fiilen evlenmek demek. Bahsi geçen kayıt, Nureddin Yıldız’ın toplam 116 dersten oluşan “Kadın Fıkhı Okulu” üst başlıklı sohbet serisinin “Çocuk evliliği istismardır” başlıklı bölümünden alınmış. “6 yaşındaki çocukla evlenilebilir” açıklamasının yer aldığı sohbetin ikinci bölümünde Nureddin Yıldız, “İnsan kendi doğurduğu çocuğu 8-10 yaşında zifaf odasına nasıl koyar? Bu anne babalar zindana atılsın teklifine sıcak bakarız” demiş.” İfadelerini kullandı.