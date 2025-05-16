Boğaziçili vandalların yazışmaları deşifre oldu: 'Şeriatçıların hepsi yeri gelince asılacak'

Boğaziçi Üniversitesi’nde okuyan ve Magassa adıyla bilinen Malili ve Fransa’dan gelmiş bir erasmus öğrencisi,

Nurettin Yıldız’ın konferansına katıldığı için okulda kurulan futbol takımından atıldı ve genel bir Whatsapp grubunda kendisiyle ‘irtibatın kesilmesi’ yönünde çağrı yapıldı.