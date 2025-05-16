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Boğaziçili vandalların yazışmaları deşifre oldu: 'Şeriatçıların hepsi yeri gelince asılacak'

Boğaziçili vandalların yazışmaları deşifre oldu: 'Şeriatçıların hepsi yeri gelince asılacak'

Şefika Nur Çiftçi
15:1416/05/2025, Cuma
G: 16/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Boğaziçi Üniversitesi’nde okuyan Malili ve Fransa’dan gelmiş bir erasmus öğrencisi olan Magassa, Nurettin Yıldız'ın konferansına katıldığı için okulun futbol takımından atıldı. Hırsını alamayan sözde özgürlükçüler, Magassa'nın Fransa'daki sorumlu hocasına atmak üzere hakkında iftiralarla dolu bir e-posta hazırladı.
Boğaziçi Üniversitesi’nde okuyan Malili ve Fransa’dan gelmiş bir erasmus öğrencisi olan Magassa, Nurettin Yıldız'ın konferansına katıldığı için okulun futbol takımından atıldı. Hırsını alamayan sözde özgürlükçüler, Magassa'nın Fransa'daki sorumlu hocasına atmak üzere hakkında iftiralarla dolu bir e-posta hazırladı.

Boğaziçi Üniversitesi'nin öğrenci görünümlü provokatörleri, Nurettin Yıldız konferansı öncesi okulu karıştırmakla kalmadı, etkinliğin ardından programa katılanları fişledi. Çok sayıda öğrenci Whatsapp gruplarından atıldı ve tehditlere maruz kaldı. Bu gözdağlarından biri de bazı vandalların İstiklal Mahkemelerine duyduğu 'özlemle' ortaya çıktı.

Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü BİSAK’ın vaiz ve yazar Nurettin Yıldız’ı konferans programında ağırlamasının ardından okulda çok sayıda olay meydana geldi.


Konferansın duyurusunun ardından BİSAK’ın kulüp ofisine zarar verildi ve kapısına “Faşizme, şeriata geçit yok” yazıldı.


- Boğaziçi Üniversitesi yönetimi BİSAK'a saldıranlar hakkında disiplin soruşturması başlattı.


Verdiği vaazlarda ve derslerdeki sözleri cımbızlanarak aleyhinde sık sık kara propaganda yapılan Nurettin Yıldız’ın, bir grup öğrenci tarafından okula girişi engellenmek istendi.


  • Nurettin Yıldız aslında ne demişti? Haberimizin sonunda....

Konferansı provoke etmeye çalışan vandalların çıkardığı arbedede
13 polis memuru 5 metre derinlikteki inşaat çukuruna düşerek yaralandı.

Olayla ilgili 97 kişi gözaltına alındı.
Tutuklanan 6 kişi ise bir gün sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.


Provokatörlerin grup yazışmaları deşifre oldu


Söz konusu olayların gündeme geldiği Boğaziçi Üniversitesi’nde; BİSAK’a üye olan ve Nurettin Yıldız’ın konferansına katılan öğrencilerin tümü, içinde bulundukları Whatsapp gruplarından atıldılar ya da atılmak üzere tehdit edildiler.


Boğaziçi'nin sözde özgürlükçüleri:
“BİSAK’ı savunan s… gitsin”


Vandallar, kimi öğrencilere fişleneceklerine dair gözdağı verirken kimilerine de küfürler savurarak gruptan çıkmasını söyledi.


- BOUN CHEM grubundaki yazışmalarda BİSAK'ın konferansına katılan öğrenciler defalarca kez hakaret ve küfre maruz kaldı.

Gruptan atılan öğrenci: “Zihinleri İslam düşmanlığı üzerine kurulu”


Onlardan biri de Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde okuyan
Şükrü Küçüktopal
oldu. Küçüktopal, X hesabından yaptığı paylaşımda,
“Olaylarla ilgili düşüncelerimi ifade ettiğim için ‘Türk Dili ve Edebiyatı 22’ grubundan beni attılar ve fişleyeceklerini söylediler. Farklı fikirlere tahammülleri yok, düşünceleri İslam düşmanlığı üzerine kurulu”
ifadelerini kullandı.

- Şükrü Küçüktopal'ın X hesabından yaptığı paylaşımlar.

Küçüktopal ile alay ettiler:
“Şükrü sen git Kur’an oku canım”


Boğaziçili öğrenci Küçüktopal’ın, “Ben gruptan çıkmıyorum, istiyorsanız siz çıkın” sözleri üzerine kendisiyle alay edenlerden biri, “Şükrü git Kur’an oku canım hadi” sözlerini sarf etti.


- Şükrü Küçüktopal'ın X hesabından yaptığı paylaşımlar.

Boğaziçili provakatörler: “Şeriatçıların hepsi yeri gelince asılacak”


‘Makine Mühendisliği Genel’ isimli grupta ise bir diğer provokatörler, İstiklal Mahkemelerinin kurulmamasından yakınarak,
“İstiklal mahkemelerini kaç senedir kuramadık, ülke o yüzden bu hale geldi. Şeriatçı itlerin hepsi yeri gelince asılacak”
ifadelerini kullandı.

- 'Makine Genel' isimli grupta 'şeriat' isteyenlerin asılması gerektiği savunuldu.

  • İstiklal Mahkemeleri nedir?
  • İstiklal Mahkemeleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ve İstiklal Savaşı dönemlerinde, özellikle asker kaçaklarını önlemek ve Milli Mücadele'ye karşı çıkanları cezalandırmak amacıyla kurulmuş özel mahkemelerdir. Bu mahkemelerde idam edilenler arasında askerler, sivil kişiler ve çok sayıda dini liderler yer aldı.

- Bahse konu Whsatsapp gruplarından bir diğerinde de, "Şeriat ile yönetilen ülkelere İstanbul kalkışlı tek yön gidiş" uçak biletleri paylaşıldı.

Magassa’yı futbol takımından bile çıkardılar


Boğaziçi Üniversitesi’nde okuyan ve Magassa adıyla bilinen Malili ve Fransa’dan gelmiş bir erasmus öğrencisi,
Nurettin Yıldız’ın konferansına katıldığı için okulda kurulan futbol takımından atıldı ve genel bir Whatsapp grubunda kendisiyle ‘irtibatın kesilmesi’ yönünde çağrı yapıldı.

- Connect Grow grubunda da Malili müslüman öğrenci Magassa'nın Fransa'daki sorumlu hocasına mail atılacağı söylenerek gözdağı verildi.

Magassa'dan teşekkür: Kendisine destek olanlara dua etti


Magassa, kendisini hedef gösterenlere ve linçleyenlere karşı destek olanlara da X hesabından yaptığı bir paylaşım ile teşekkür etti:


  • “Değerli Müslüman kardeşlerim, desteğiniz için size nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Size söyleyebileceğim en güzel şey, Allah'ın yaptıklarınızın karşılığı olarak size cenneti vermesidir. Kusura bakmayın, ben sadece Türkçe öğreniyorum. Çok teşekkür ederim!”

- Magassa, X hesabından kendisine destek verenlere teşekkür etti.

- Magassa'nın Nurettin Yıldız ile konferansta çekildiği hatıra fotoğrafı.


  • Nurettin Yıldız ne demişti?
  • Sosyal Doku Vakfı Başkanı, vaiz ve yazar Nurettin Yıldız’ın yaklaşık 10 yıl önce verdiği bir fıkıh dersinde, “küçük yaştaki çocukların evlenebileceğini” söylediği iddia edilmiş ve bu konu o yıllarda da gündeme gelmişti. Yıldız’ın, “7 yaşında bir kız çocuğu, 25 yaşında bir erkek ile veya 7 yaşında bir erkek çocuğu, 25 yaşında bir kız ile nikahlanabilir. Nikahlanmalarında sakınca yoktur” dediği video çok konuşulmuştu. Serbestiyet yazarı Bülent Şahin Erdeğer, kaleme aldığı yazısında Yıldız’ın o konuşmasının bağlamından koparılarak yayıldığını anlattı. Erdeğer, “Aslında Nureddin Yıldız, tartışılan video kesitinin alıntılandığı dersinde çocuk evliliğinin suistimal olduğu görüşünde olduğunu, İslam fıkhının çocuk yaşta evliliklere izin vermesine karşın bu durumun hoş karşılanmadığını ve tavsiye edilmediğini beyan ediyordu. Güncel Türkçe’de evlilikle zifafa girildiği, cinsel ilişkinin serbest olduğu anlaşılıyor. Ancak Geleneksel İslam Fıkhı’nda hukuki teknik bir ayrım var. Nikah bir anlaşma akdi iken zifaf ise cinsel ve ruhi olarak fiilen evlenmek demek. Bahsi geçen kayıt, Nureddin Yıldız’ın toplam 116 dersten oluşan “Kadın Fıkhı Okulu” üst başlıklı sohbet serisinin “Çocuk evliliği istismardır” başlıklı bölümünden alınmış. “6 yaşındaki çocukla evlenilebilir” açıklamasının yer aldığı sohbetin ikinci bölümünde Nureddin Yıldız, “İnsan kendi doğurduğu çocuğu 8-10 yaşında zifaf odasına nasıl koyar? Bu anne babalar zindana atılsın teklifine sıcak bakarız” demiş.” İfadelerini kullandı.

Araştırmacı yazar Bülent Şahin Erdeğer'in yazısının tamamını okumak isteyenler için:


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