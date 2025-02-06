Bolu'da eksik denetim gözaltısı

Başsavcılık, yangın tedbirleri dışında neredeyse tesisin her türlü denetimini yapmakla yükümlü il özel idaresinin iki önemli ismi hakkında gözaltı kararı verdi. Yapılan incelemenin ardından Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal gözaltına alınırken, şüphelilerin sorgusu devam ediyor. Yeni Şafak’ın edindiği bilgilere göre, gözaltındaki yetkililerin iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatının yenilenmesi sürecindeki denetimlerde eksik işlem yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındığı tespit edildi.

Ortaya atılan yeni iddiaya göre, otel yetkilisi tarafından itfaiye denetimi istenen yerin 70 metre kare değil 180 metrekare olduğu, iş yerinin bir perdeyle ikiye ayrıldığı belirtildi. Söz konusu işyerinin özel idare tarafından tespit edilmediği belirtilerek, gözaltı işlemi yapıldığı öğrenildi. Öte yandan Bolu Başsavcılığı, otel sahibi Halit Ergül'ün eşi ve aynı zamanda şirket ortağı olan Emine Murtezaoğlu Ergül'e adli kontrol tedbiri ve yurt dışına çıkış yasağı getirdi. Korkunç yangında yaşamını yitiren Ceren Yaman Doğan ve Lalin Doğan’ın avukatı Bengü Akşemsettinoğlu Yılmaz, otel sahibi Halit Ergül’ün eşi ve kızları için tutuklama talebinde bulunmuştu.