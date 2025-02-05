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Kartalkaya'daki yangın soruşturmasında gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

Kartalkaya'daki yangın soruşturmasında gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

16:375/02/2025, Çarşamba
DHA
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28 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 19'u tutuklanmış, 8'i adli kontrol şartıyla olmak üzere diğer 9'u serbest bırakılmıştı.
28 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 19'u tutuklanmış, 8'i adli kontrol şartıyla olmak üzere diğer 9'u serbest bırakılmıştı.

Bolu'da Grand Kartal Otel'de 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangını soruşturması kapsamında gözaltına alınan İl Özel İdare Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ile İl Özel İdare Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler jandarma araçları ile binanın arkasındaki otoparktan adliyeye alındılar.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturmaya devam ediliyor.


Başsavcılığın soruşturması kapsamında, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bal gözaltına alındı.


Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Köstereli ve Bal, sağlık kontrolünün ardından Bolu Adliyesi'ne sevk edildi.


Soruşturma kapsamında daha önce 28 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 19'u tutuklanmış, 8'i adli kontrol şartıyla olmak üzere diğer 9'u serbest bırakılmıştı.



#kartalkaya
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