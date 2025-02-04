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Bolu'daki otel yangınına ilişkin müfettiş raporları tamamlandı

Bolu'daki otel yangınına ilişkin müfettiş raporları tamamlandı

18:314/02/2025, Salı
G: 4/02/2025, Salı
Yeni Şafak
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Bolu'da 78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel.
Bolu'da 78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel.

Bolu Kartalkaya'da yer alan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, soruşturma kapsamında hazırlanan müfettiş raporlarının tamamlanıp Valiliğe teslim edildiğini bildirdi. "Müfettişlerimiz, Bolu Belediyesi ile ilgili raporunu 28 Ocak 2025 tarihinde (7. gün), İl Özel İdaresi ile ilgili raporunu ise 31 Ocak 2025 tarihinde (10. gün) tamamladı" diyen Bakan Yerlikaya, "Bolu Valiliğimiz de müfettiş raporlarını Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi." dedi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, 21 Ocak Salı günü Kartalkaya'da meydana gelen otel yangınında 78 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlattı.

İki mülkiye müfettişi görevlendirildi

Yangının hemen ardından konuya ilişkin İçişleri Bakanlığınca iki mülkiye müfettişi görevlendirildiğini belirten Yerlikaya, derhal inceleme çalışmalarına başlandığı bilgisini paylaştı.

Müfettiş raporları başsavcılıkta

Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Müfettişlerimiz, Bolu Belediyesi ile ilgili raporunu 28 Ocak 2025 tarihinde (7. gün), İl Özel İdaresi ile ilgili raporunu ise 31 Ocak 2025 tarihinde (10. gün) tamamladı ve Bolu Valiliğine teslim etti. Bolu Valiliğimiz de müfettiş raporlarını Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ilk günden itibaren ifade ettikleri gibi yangında ihmali olanlar, milletimizin yüreğini yakanlar hak ettikleri cezaları çekecekler. Bu vesileyle yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum."


#Bolu
#Grand Kartal Otel
#Kartalkaya
#Yangın

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