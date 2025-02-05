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Bolu'daki yangın faciası: İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve yardımcısı gözaltına alındı

Bolu'daki yangın faciası: İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve yardımcısı gözaltına alındı

00:365/02/2025, Çarşamba
G: 5/02/2025, Çarşamba
AA
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Bolu'daki otel yangınına ilişkin soruşturma sürüyor.
Bolu'daki otel yangınına ilişkin soruşturma sürüyor.

Bolu Kartalkaya'daki otel yangını soruşturması kapsamında Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal gözaltına alındı.

Bolu'da 21 Ocak'ta meydana gelen otel yangını faciasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını soruşturması kapsamında Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal gözaltına alındı.



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