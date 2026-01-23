Böyle kış görmedik

Van'ın yüksek rakımlı yerleşim yerlerinde yılbaşından bu yana aralıklarla etkisini sürdüren yağışlar nedeniyle kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulması yaşamı zorlaştırıyor. Yeni yılın ilk gününde düşen çığ nedeniyle bir kişinin yaşamını yitirdiği Çatak ilçesinin kırsal mahallelerinde çetin kış şartları hüküm sürüyor. Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu, tek katlı ev ve ahırların, araçların karla kaplandığı mahallelerde yaşayanlar, bir taraftan evlerin çatılarına kadar yükselen kar yığınını temizlemeye çalışırken, bir yandan da geçim kaynakları olan hayvanların bakımıyla ilgileniyor. Bazı noktalarda adeta tünel açarak ahırlara ulaşan, saatlerce evlerin çevresindeki karları temizlemekle uğraşan yöre sakinleri, ezdikleri kar örtüsünün üzerinde hayvanlarını yemliyor. Elmacı Mahallesi sakinlerinden Ebubekir Elitaş, bu yılki kışın yağışların da etkisiyle çok zor geçtiğini söyledi. Mahallenin iki yanına çığ düştüğünü, metrelerce karın olduğunu dile getiren Elitaş, şöyle konuştu: "Buradan çıkmak mümkün değil. Anca evde oturuyoruz, sobamızı yakıyoruz, yemek yiyoruz, çay içiyoruz, televizyon izliyoruz. 2003'ten bu yana böyle bir kış görmemiştik." Hüsnü Tuci ise yıllardır ilk kez bu kadar yağışa tanıklık ettiklerini anlatarak, "Çok kar yağdı. 1,5 metreden fazla kar var. Kar yağışından memnunuz fakat her yer karla kaplanmış durumda. Hayvanımızın otu yok. Zor şartlarda getiriyoruz. Yolumuz bazen kapanıyor. Evler kar altında" dedi.