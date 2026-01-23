Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Böyle kış görmedik

Böyle kış görmedik

04:0023/01/2026, Cuma
G: 23/01/2026, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Kar kalınlığı yer yer 2 metreyi buldu.
Kar kalınlığı yer yer 2 metreyi buldu.

Van'ın Çatak ilçesi kırsalında kar kalınlığı 2 metreyi buldu. Hayvanların bakımı için evden ahıra adeta tünel kazmak durumunda kalan Elmacı Mahallesi sakinleri, "2003'ten bu yana böyle kış görmedik" dedi.

Van'ın yüksek rakımlı yerleşim yerlerinde yılbaşından bu yana aralıklarla etkisini sürdüren yağışlar nedeniyle kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulması yaşamı zorlaştırıyor. Yeni yılın ilk gününde düşen çığ nedeniyle bir kişinin yaşamını yitirdiği Çatak ilçesinin kırsal mahallelerinde çetin kış şartları hüküm sürüyor. Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu, tek katlı ev ve ahırların, araçların karla kaplandığı mahallelerde yaşayanlar, bir taraftan evlerin çatılarına kadar yükselen kar yığınını temizlemeye çalışırken, bir yandan da geçim kaynakları olan hayvanların bakımıyla ilgileniyor. Bazı noktalarda adeta tünel açarak ahırlara ulaşan, saatlerce evlerin çevresindeki karları temizlemekle uğraşan yöre sakinleri, ezdikleri kar örtüsünün üzerinde hayvanlarını yemliyor. Elmacı Mahallesi sakinlerinden Ebubekir Elitaş, bu yılki kışın yağışların da etkisiyle çok zor geçtiğini söyledi. Mahallenin iki yanına çığ düştüğünü, metrelerce karın olduğunu dile getiren Elitaş, şöyle konuştu: "Buradan çıkmak mümkün değil. Anca evde oturuyoruz, sobamızı yakıyoruz, yemek yiyoruz, çay içiyoruz, televizyon izliyoruz. 2003'ten bu yana böyle bir kış görmemiştik." Hüsnü Tuci ise yıllardır ilk kez bu kadar yağışa tanıklık ettiklerini anlatarak, "Çok kar yağdı. 1,5 metreden fazla kar var. Kar yağışından memnunuz fakat her yer karla kaplanmış durumda. Hayvanımızın otu yok. Zor şartlarda getiriyoruz. Yolumuz bazen kapanıyor. Evler kar altında" dedi.


#Van
#Çatak
#kar
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Diyanet il il cuma namazı vakitleri 23 Ocak 2026: Cuma namazı saat kaçta, öğle ezanı saat kaçta okunacak? İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saati