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İSTANBUL

Bülent Turan'dan TÜGVA'ya yapılan zorbalığa tepki: Nedir bu utanmazlık

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) mahkeme kararına aykırı bir şekilde zorla tahliye etmeye çalıştığı Adalar’daki TÜGVA İlçe Temsilciliği’nde yaşanan olaylara tepki gösterdi. Twitter hesabından açıklamada bulunan Turan, "Nedir bu TÜGVA'ya karşı zorbalık, nedir bu utanmazlık?!" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bülent Turandan TÜGVAya yapılan zorbalığa tepki: Nedir bu utanmazlık
​Bülent Turan'dan TÜGVA'ya yapılan zorbalığa tepki: Nedir bu utanmazlık

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, CHP’li İBB’nin mahkeme kararına aykırı bir şekilde zorla tahliye etmeye çalıştığı Adalar’daki TÜGVA İlçe Temsilciliği’nde yaşanan olaylar sonrasında sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

"Bir daha gördük ki bunların değerlileri; kendileri gibi düşünenler, kendileri gibi yaşayanlar!" sözleriyle tepkisini dile getiren Turan, "Her fırsatta güzellemeler yaptıkları aslında gençler değil, sadece kendileri gibi düşünen gençlermiş! Nedir bu TÜGVA'ya karşı zorbalık, nedir bu utanmazlık?!" ifadelerini kullandı.

Turan, konunun takipçisi olacağını da sözlerine ekledi.

İBB ve CHP Adalar yönetimi TÜGVA'nın ofisini gasp etti
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İBB ve CHP Adalar yönetimi TÜGVA'nın ofisini gasp etti

NE OLMUŞTU?

TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği için; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait İstanbul Şehir Hatları Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile 2018'de 10 senelik kira sözleşmesi imzaladı.

Ancak anlaşmaya uymayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), sözleşmeyi haksız bir şekilde tek taraflı olarak feshetti. Kaymakamlığa başvurup TÜGVA'nın ofisi tahliye etmesini talep etti.

Bunun üzerine TÜGVA tarafından kira sözleşmesinin devam ettiğine ilişkin tespit davası açıldı. Sürecin devam etmesi ve konuya ilişkin verilmiş bir mahkeme kararı olmaması nedeniyle kaymakamlık ve valilik İBB'nin tahliye talebini reddetti.

Tüm bu gelişmelere rağmen İBB, kararı tanımayıp zabıta kuvvetlerini kullanarak TÜGVA'ya ait eşyaları herhangi bir kayıt dahi tutmadan, zorla gasp etti ve bina dışına çıkardı.

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