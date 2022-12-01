Büyümede rekor kırdık: 2023’e iyi giriş yapacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Türkiye'nin dününü olduğu gibi yarınını da biz inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, parti genel merkezinde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, büyüme rakamlarına dikkat çekti. Geçen 20 yılda olduğu gibi bugün de ülkenin her meselesini, milletin her beklentisini hayata geçirerek Türkiye'yi huzurlu ve müreffeh bir geleceğe hazırladıklarını belirten Erdoğan, “Ülkemize bugüne kadar kazandırdığımız demokrasi ve kalkınma atılımlarını kesintisiz bir şekilde sürdürerek milletimize sözümüz olan 2023 Türkiye'sine adım adım yaklaşıyoruz” diye konuştu.

BAŞARDIK, BAŞARIYORUZ, BAŞARACAĞIZ

Uluslararası alandaki temaslarda Türkiye adına elde ettikleri faydalar dışında, şehirlere de küçüklü büyüklü yatırımlar kazandırdıklarını dile getiren Erdoğan, “Her şeyden önce tabii dört ana başlık diyebiliriz, ekonomi, diplomasi, öbür tarafta terörle mücadele, bir diğer tarafta yine mülteci sorunu konusu... Bu dört ana başlığı her şeyden önce biz başardık, başarıyoruz ve başaracağız” şeklinde konuştu.

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2022’Yİ REKORLA KAPATACAĞIZ

Bu yılın 3'üncü çeyrek büyümesinin 3,9 olarak açıklandığını, 2'nci çeyrek büyümesinin de 7,7 olarak yukarı yönlü revize edildiğini hatırlatan Erdoğan, “Küresel düzeyde resesyon endişesinin giderek arttığı bir dönemde, Türkiye'nin büyümesini sürdürmesi çok kıymetlidir. İnşallah 2022'yi dünyaya göre rekor bir düzeyde kapatarak 2023'e iyi bir giriş yapacağız” dedi.

2023’Ü DOLU DOLU GEÇİRECEĞİZ

“İnşallah 2023'ün her gününü, her ayını da böyle dolu dolu geçireceğiz. İşte bunun için ülkemizi 20 yılda asırlık eser ve hizmetlere kavuşturduk diyoruz. İşte bunun için Türkiye'nin dününü olduğu gibi yarınını da biz inşa edeceğiz. İşte bunun için küresel ve bölgesel krizlerin yol açtığı sorunların tek çözüm adresi Cumhur İttifakı'dır, AK Parti'dir diyoruz. İşte bunun için durmak yok, yola devam diyoruz. İşte bunun için ‘Derdimin dermanı çaresi belli / Yarın değil hemen şimdi / Doğ ey güneş başlasın Türkiye Yüzyılı’ diyoruz.”

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Sinsi hesapları ortaya dökülecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Milletimiz bu ülkeyi, ‘Cumhur İttifakı seçimde başarısız olsun, ‘AK Parti iktidardan gitsin, Erdoğan kaybetsin de sonra ne olursa olsun’ diyen bir zihniyete asla teslim etmez” diyerek şöyle devam etti: “Kendisinin ve evlatlarının geleceğini düşünen hiçbir vatandaşımız, bunlara itibar etmez, sadece gülüp geçer. Aslına bakılırsa, sadece iktidarın hayalini kurarak, kıyısından köşesinden yakaladıkları yetkileri hoyratça kullanarak sergiledikleri kibir, nobranlık, küstahlık bile CHP ve şürekasının maskesini düşürmeye yeterlidir. İnşallah seçim gününe kadar hep birlikte göstereceğimiz gayretle bu maskeyi tamamen indirmiş, kirli hırsları, riyakarlıkları, sinsi hesapları hep beraber ortaya dökmüş olacağız.”

Terör örgütünü kolluyorlar

Altılı masanın açıkladığı Anayasa metnine değinen Erdoğan şöyle konuştu: “Dünyanın en doğru, en güzel, en şahane işini de yapsak bizi takdir etmeyeceklerini alenen parlamentoda söylediler mi? Söylediler. Bunlar bu kadar beceriksiz. Alenen bunu söyleyenlerin becerebildikleri tek iş var, Anayasa değişikliği teklifi metni açıklamak. Eski Türkiye ipiyle indikleri kuyudan çıkarta çıkarta terör örgütünün güdümündeki partiyi kollayan, masanın etrafındakilere gülücük dağıtan ucube bir teklif çıkarttılar.”

MİLLET BUNU YUTMAZ

“Şöyle bir gözden geçireyim dedim. Ne var? Masanın etrafındakiler artı masanın altındaki. Bunlara ne verirsek mutlu olurlar, memnun olurlar buna çalışmışlar. Baştan aşağı incelediğiniz zaman bunu görürsünüz. Herkese bir şey verelim. Bunu yapmak suretiyle oy toplayacaklarını zannediyorlar. Benim milletim bunu yutmaz. Çünkü benim milletim bu ülkeye, bu millete ve bu devlete ne gelecek buna bakar.”

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Paravan şirket kurdurmayız

Muhalefeti eleştiren Erdoğan, “Önümüzdeki tek somut gerçek, bizim Türkiye Yüzyılı, onların da ‘eski Türkiye’ dediğidir. Ortadaki tek hakikat, bizim, ülkemizi bölgesel ve küresel liderliğe taşımayı, onların ise yönetilemeyen bir Türkiye’yi taahhüt ettiğidir. Milletin değil, ittifak ortaklarının ihtiyaçları için anayasa hazırlayan bir kafanın, Allah göstermesin, yönetime gelirse, ülkeyi nasıl bir felakete sürükleyeceğini düşünmek bile istemiyoruz. Aslına bakılırsa, bunların derdi ülkeyi yönetmek değil, sadece devletin imkanlarını kendi aralarında paylaştıracak paravan bir şirket kurmaktır. Düşündükleri bu. Size biz, paravan şirket kurdurmayız” diye konuştu.

Düzce afet bölgesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Düzce depremine ilişkin “Geçen hafta 5,9 şiddetinde depremle sarsılan Düzce’yi, Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan ettiğimizi açıklamak istiyorum. Böylece afet sonrası telafi ve ihya çalışmalarımızı daha hızlı, etkin şekilde yürütebileceğiz. Bir kez daha Rabb’im, ülkemizi ve milletimizi her türlü felaketten korusun diyorum” ifadesini kullandı.

Bizi Şanlıurfa’dan takip et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 3 Aralık’ta yapacağı açıklamaya değinen Erdoğan, “Bunca tartışmanın ardından ortaya konan teklif metni, CHP ve masa arkadaşlarının ülkenin ve milletin geleceğine dair hiçbir hayallerinin, hiçbir vizyonlarının, hiçbir hazırlıklarının olmadığını teyit etmiştir. Şimdi ayın 3’ünde açıklama yapacakmış. Bay Kemal, ayın 3’ünde biz de Şanlıurfa’dayız, biz de oradan açıklamamızı yapacağız. Sen açıklamanı yaparken, fırsat bulurken bizi de takip et. Bak bakalım Şanlıurfa’dan ses nasıl geliyor? Sendeki sese benziyor mu, benzemiyor mu?” dedi.

Prim borçları konusunu çözün

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında yapılan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda belediyelerin SGK ve vergi borçlarının yeniden yapılandırılması konusu gündeme geldi. Edinilen bilgilere göre Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, 696 sayılı KHK ile taşerondan kadroya geçen işçilerin SGK prim borçları ile ilgili bir düzenleme yapılmasını talep etti. Özlü'nün faizlerin silinmesini ana para üzerinden 120 ay taksite bölünmesini dile getirdiği öğrenildi. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bakanlara “Bu konuyu çözün” diyerek talimat verdiği aktarıldı. Konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in Beştepe’de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı toplantıda bu konu da masadaydı.

Pakistan Büyükelçisi’ni kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye’de Pakistan Büyükelçisi Yousaf Junaid’i kabul etti. Junaid, kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu.