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Çağıran İstanbul olunca gitmedi

Kılıçdaroğlu’nun İmamoğlu’nun önceki günkü aday tanıtım toplantısına neden katılmadığı ortaya çıktı. Davete ‘yoğunluk’ gerekçesiyle icabet etmeyen Kılıçdaroğlu, bu sayede İmamoğlu’nun partideki üstünlüğünü kabul etmediğini göstermiş oldu.

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:00 - 7/01/2024 Pazar
Güncelleme: 02:59 - 7/01/2024 Pazar
Yeni Şafak
Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu.
Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun önceki günkü aday tanıtım toplantısına eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nın neden katılmadığı belli oldu. İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’na davet gönderdi ancak Kılıçdaroğlu ‘yoğunluk’ nedeniyle davete katılamayacağını iletti. Yeni Şafak’a konuşan Kılıçdaroğlu’na yakın isimler, genel başkan gibi davranan İmamoğlu’nun daveti doğrudan İstanbul’dan göndermesi nedeniyle son genel başkanın programa katılmadığını söyledi.

ÜSTÜNLÜĞÜ KABUL ETMEK OLACAKTI

Kaynaklar, Kılıçdaroğlu’nun davete icabet etmesi durumunda İmamoğlu’nun partideki üstünlüğünü kabul etmiş şeklinde anlaşılacağından endişe ettiğini belirtti. Davetin İmamoğlu tarafından değil Genel Merkez’den gelmesi halinde Kılıçdaroğlu’nun programa katılma olasılığı olduğuna dikkat çektiler. CHP’de İmamoğlu’nun önceki gün lansmanı partide tartışma yaratmıştı. Eski genel başkanların katıldığı lansmana son Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılmaması dikkat çekmişti.



#siyaset
#CHP
#Ekrem İmamoğlu
#Kemal Kılıçdaroğlu
21 dakika önce
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