Çağıran İstanbul olunca gitmedi

Galata Köprüsü’ndeki “Şehitlere rahmet Filistin’e destek” mitingindeki yumruklu saldırıyı sahiplenen CHP, yumruğu vuran Ege Akersoy’un resmini de tişörte basmak istedi. Ailenin buna itiraz ettiği belirtiliyor. Olaydan pişman olan Akersoy ise kendisini cezaevinde ziyaret eden CHP’lilerin siyasi mesaj talebini reddetti.