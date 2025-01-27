Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiğine sis engeli

Çanakkale Boğazı'nda sis etkili oldu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale Boğazı'ndaki gemi trafiğinin kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındığını duyurdu
Çanakkale Boğazı'nda sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu güvenlik önlemleri çerçevesinde gemi geçişleri durduruldu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada
"Çanakkale Boğazı gemi trafiği kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı"
denildi.
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