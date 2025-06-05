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Çeyrek asırlık leylek yuvası mahallenin simgesi oldu

Çeyrek asırlık leylek yuvası mahallenin simgesi oldu

15:515/06/2025, Perşembe
IHA
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Mahalleye gelen misafirlerin de ilgisini çeken çeyrek asırlık leylek yuvasının etrafında küçük kuşlar ve onların yuvaları da bulunuyor.
Mahalleye gelen misafirlerin de ilgisini çeken çeyrek asırlık leylek yuvasının etrafında küçük kuşlar ve onların yuvaları da bulunuyor.

Manisa'nın Demirci ilçesinde 25 yıl önce elektrik direğine yuva yapan leylek, mahallenin simgesi haline geldi. Her yıl aynı yuvaya gelen leylek, yılda en az dört yavru yetiştiriyor.

Demirci ilçesine bağlı Öksüzlü Mahallesi Yukarı Şehitler Sokak'ta 25 yıl önce elektrik direğine yuva yapan leylek, her yıl nisan ayında yuvasına gelerek yazı burada geçiriyor. Eylül ayında yuvadan ayrılan leylek ve yavruları, mahallelinin özlemle beklediği konukları arasında yer alıyor. Mahalleye gelen misafirlerin de ilgisini çeken çeyrek asırlık leylek yuvasının etrafında küçük kuşlar ve onların yuvaları da bulunuyor.

Mahallelinin talebi üzerine leylek yuvasının bulunduğu elektrik direği, güvenlik amacıyla yan tarafa dikilen yeni bir direğe taşınarak enerji hattı buraya bağlandı ve yuva daha güvenli hale getirildi.

Mahalle sakinlerinden Veysel Demirel, leyleklerin mahalleye neşe kattığını belirterek, "Çocukluğumdan beri leylekler mahallemizde yaşıyor. Onların burada olması bizi çok mutlu ediyor. Yuvada 4 yavru, bir anne ve bir baba var. Mart sonunda geliyorlar, eylülde gidiyorlar. Sabahları onların sesleriyle uyanıyoruz. Mahalle olarak onları koruyoruz ve zarar görmemeleri için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.




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