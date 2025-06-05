Çeyrek asırlık leylek yuvası mahallenin simgesi oldu

Demirci ilçesine bağlı Öksüzlü Mahallesi Yukarı Şehitler Sokak'ta 25 yıl önce elektrik direğine yuva yapan leylek, her yıl nisan ayında yuvasına gelerek yazı burada geçiriyor. Eylül ayında yuvadan ayrılan leylek ve yavruları, mahallelinin özlemle beklediği konukları arasında yer alıyor. Mahalleye gelen misafirlerin de ilgisini çeken çeyrek asırlık leylek yuvasının etrafında küçük kuşlar ve onların yuvaları da bulunuyor.

Mahalle sakinlerinden Veysel Demirel, leyleklerin mahalleye neşe kattığını belirterek, "Çocukluğumdan beri leylekler mahallemizde yaşıyor. Onların burada olması bizi çok mutlu ediyor. Yuvada 4 yavru, bir anne ve bir baba var. Mart sonunda geliyorlar, eylülde gidiyorlar. Sabahları onların sesleriyle uyanıyoruz. Mahalle olarak onları koruyoruz ve zarar görmemeleri için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.