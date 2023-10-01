CHP delege pazarı

CHP’de İstanbul kongresine son bir hafta kala, kıran kırana savaş yaşanıyor. CHP Genel Merkezi 8 Ekim’de yapılacak İstanbul kurultayı için simülasyon hazırladı. Yapılan simülasyonlara göre değişimcilerin adayı Özgür Çelik 280, Cemal Canpolat ise 370 delegeye sahip. Değişimciler farkı kapatmak, genel merkez ise üstünlüğü elden bırakmamak için 100 delegeyle dirsek teması içerisinde.

36 İLİN DELEGE SAYISINA EŞİT

Delege savaşlarının yaşandığı İstanbul’da delegelere para ve makam öneriliyor. İki isim 100 delegenin oyunu almak için yarışacak. İstanbul’u kazanan büyük kurultaya rahat girecek. İstanbul delegelerinin 38’inci olağan kurultayda önemli bir ağırlığı olacak. Bin 200 kurultay delegesinin 196’sı İstanbul’dan gidecek. Doğal delegelerle birlikte İstanbul’un kurultaydaki delege ağırlığı ise 250’nin üzerine çıkıyor. İstanbul’un büyük kurultaya gönderdiği delege sayısı toplam 36 ilin kurultay delege sayısına eşit. Canpolat ve Çelik, 650 delegenin oyunu almak için mücadele edecek.

Birkan Koçak

CHP’li vekilden partiliye: Çakal!

CHP il kongreleri olaylı geçmeye devam ediyor. Bu kez gerginliğin adresi Kocaeli oldu. Kongreye katılan eski CHP Derince İlçe Başkanı Birkan Koçak, konuşmasında milletvekillerini hedef aldı. Koçak’ın konuşmasına tepki gösteren CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, “Git işine lan” şeklinde cevap verdi. Koçak ise Nail Çiler’e, “80 bin lira maaş alıp sırça köşklerde oturuyorsunuz. Dün geldin partiye, ısmarlama geldin. İşine bakacaksın. Vekilsen vekilliğini bileceksin” ifadelerini kullandı. Çiler bu sözler karşısında, “Konuşma, sen milletvekiliyle böyle konuşamazsın, çakal” şeklinde cevap verdi. Partililerin araya girmesi ile tartışma sona erdi.







