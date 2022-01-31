Gündem Kemal Kılıçdaroğlunun Düzcede kanser hastaları artıyor iddialarını belgeyle çürüttü Eline aldığı her belgeyi okuyan bir zavallı
POLİTİKA

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Düzce'de kanser hastaları artıyor' iddialarını belgeyle çürüttü: 'Eline aldığı her belgeyi okuyan bir zavallı'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Düzce ile ilgili asılsız iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Kemal Kılıçdarolu'nun yalanlarına bir kez daha video klip ile cevap verdi. Kılıçdaroğlu'nun "Düzce'de kanser hastası artıyor" iftirasını resmi belgelerle çürüten Özlü, 6 yılda yarı yarıya azalma olduğunu dile getirdi. Sosyal medya kullanıcıları da,"Eline aldığı her belgeyi okuyan bir zavallı" diyerek tepki gösterdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlunun Düzcede kanser hastaları artıyor iddialarını Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü belgeyle çürüttü: Eline aldığı her belgeyi okuyan bir zavallı
Arşiv - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları dikkat çekti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında Düzce ile ilgili dile getirdiği iddiaları, hazırladığı video kliplerle cevaplayan Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, serinin 3'üncü klibini yayınladı. Özlü, son klipte "Doktor" şarkısı ile Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu.

"DOKTOR" ŞARKISI İLE GÖNDERME

Daha önce Kılıçdaroğlu'nun Düzce'de ki hava kirliliği ve boşanma konuları ile ilgili öne sürdüğü iddiaları "Yalan" ve "Geç Bunları" isimli şarkıların fon müziği ile cevaplayan, ellerinde bulunan resmi verilere ile cevaplayan Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, serinin 3'üncü bölümünde ise "Doktor" isimli şarkıyı fon müziğinde kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun, Düzcelilerin kanser ve akciğer hastalıklarıyla boğuştuğuna yönelik söylemlerine rakamlarla karşılık verdi.

"KANSER SAYILARI ARTIYOR" DEMİŞTİ...

Kılıçdaroğlu'nun, Düzce'deki bir eczacının dile getirdiğini ifade ettiği 'Düzce halkı kanser ve akciğer hastalıklarıyla boğuşuyor' söylemine, Başkan Özlü, "Kemal Bey, size verilen yalan yanlış, derme çatma raporun aksine Düzce'deki kanser hastalarının sayısında artma değil azalma vardır" ifadeleriyle cevap verdi.

Kılıçdaroğlu'nun aynı eczacının söylediğini belirttiği 'Gün geçmiyor ki yeni bir kanser vakası duymayayım' sözlerine karşın rakamlarla cevap veren Başkan Özlü, "Düzce adresli kanser olgu sayısı 2015 yılında bin 231 iken, bu sayı 2021 yılında 633 olmuştur. Düzce adresli kanser insidansı 2015 yılında 100 bin'de 341 iken, bu oran 2021 yılında 100 bin'de 158 inmiştir. Özetle, Düzce'deki kanser hastalarının sayısında son 6 yılda yarı yarıya bir azalma vardır" yanıtını verdi.

YALANLARA TEPKİ GELDİ

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarının yalan çıkması sosyal medyada tepki çekti.

Kürsüde yaptığı açıklamalarla ti'ye alınan Kılıçdaroğlu'nun verdiği bilgileri teyit ettirmeden paylaşması da dikkat çekti.

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