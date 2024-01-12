Aday tespit krizinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in dediği oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun etkisi büyük oranda İstanbul’la sınırlı kaldı. Büyükşehirler için açıklanan isimlerde Özel’in etkisi görüldü. Toplantıda Mersin milletvekilleri Hasan Ufuk Çakır ile Ali Mahir Başarır arasında tartışma çıktı. Çakır, Grup Başkanvekili Başarır’a “Yeter ulan!” diye bağırdı. Tartışmanın Mersin adaylarıyla ilgili olduğu öğrenildi. Mevcut Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ı destekleyen Çakır’ın, tartışma üzerine Başarır’a bağırdığı öğrenildi.
Hasan Ufuk Çakır, Ali Mahir Başarır.
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7 saat önce