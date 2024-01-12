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Yeter ulan!

6’sı büyükşehir, 15’i il olmak üzere 242 seçim çevresinde belediye başkan adaylarının belirlendiği CHP Parti Meclisi (PM) toplantısı gergin geçti.

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:00 - 12/01/2024 Cuma
Güncelleme: 00:27 - 12/01/2024 Cuma
Yeni Şafak
Hasan Ufuk Çakır, Ali Mahir Başarır.
Hasan Ufuk Çakır, Ali Mahir Başarır.

Aday tespit krizinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in dediği oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun etkisi büyük oranda İstanbul’la sınırlı kaldı. Büyükşehirler için açıklanan isimlerde Özel’in etkisi görüldü. Toplantıda Mersin milletvekilleri Hasan Ufuk Çakır ile Ali Mahir Başarır arasında tartışma çıktı. Çakır, Grup Başkanvekili Başarır’a “Yeter ulan!” diye bağırdı. Tartışmanın Mersin adaylarıyla ilgili olduğu öğrenildi. Mevcut Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ı destekleyen Çakır’ın, tartışma üzerine Başarır’a bağırdığı öğrenildi.


CHP'de yerel seçim oyunları: Özel'in 'adayımız sensin' dediği Haluk Bozdoğan CHP'den istifa etti
CHP'de yerel seçim oyunları: Özel'in 'adayımız sensin' dediği Haluk Bozdoğan CHP'den istifa etti

Önümüzdeki yerel seçimde yeniden aday gösterilmeyen Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, partisi CHP'den istifa etti. İstifa kararını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Bozdoğan, parti yönetimini yerden yere vurdu. Özel'in CHP'yi tüm ülkeye rezil ettiğini ifade eden Bozdoğan, "Hiçbir bölge milletvekilinin fikrini almayarak 'tek adamcılık' oynayıp Tarsus'un ve dolayısı ile Mersin'in kaderiyle oynadığı, bu şartlarda 1 kişinin yaptığı atamaların kabul edilemeyeceği gerçeklerine itiraz ederek, göz bebeğim CHP'den istifa ediyorum." dedi. Öte yandan Haluk Bozdoğan, aday belirleme sürecinde Özgür Özel ile konuştuğunu ve kendisine, "Sayın Başkanımız ‘Adayımız sensin, git çalış’ dedi" yönelik ifadeler kullandığını da söyledi.


#siyaset
#CHP
#Özgür Özel
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