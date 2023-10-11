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CHP tezkereye 'Hayır' diyecek

CHP, Suriye'den gelen teröristlerin bir hafta önce İçişleri Bakanlığı önünde yaptığı bombalı saldırıya rağmen tezkereye yine 'Hayır' diyecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Irak ve Suriye'deki görev süresinin 2 yıl uzatılmasına ilişkin tezkereye ret oyu vereceklerini söyledi. Kılıçdaroğlu daha önceki tezkerelerde olduğu gibi, ret kararına 'yabancı askerler' maddesini gerekçe gösterdi. Kılıçdaroğlu, tatbikatlara ya da deprem için yardıma gelen askerlerin bile bu tezkere kapsamında olduğunu görmezden geldi.

Mehmet Güney
04:00 . 11/10/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Kılıçdaroğlu daha önceki tezkerelerde yaptığı gibi yine çarpıtıp ret kararına ‘yabancı askerler’ maddesini gerekçe gösterdi.

Kılıçdaroğlu daha önceki tezkerelerde yaptığı gibi yine çarpıtıp ret kararına ‘yabancı askerler’ maddesini gerekçe gösterdi.

Dün CHP grubunda konuşan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Irak ve Suriye’ye asker gönderme izninin süresinin 2 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi’ne değindi. Tezkereye ret oyu vereceklerini kaydeden Kılıçdaroğlu, Türkiye’de yapılan tatbikatlara gelen askerlerin bile bu tezkere kapsamında geldiğini bilmiyormuş gibi ‘yabancı askerler’ maddesini ret kararına gerekçe olarak gösterdi.


DEPREMDE GELENLER DE TEZKERE KAPSAMINDA

Son olarak yaşadığımız 6 Şubat depremlerinde başka ülkelerden yardıma gelen yabancı askerlerin de tezkere kapsamında olduğunu görmezden gelen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: “Ben ve bütün CHP’liler, bütün vatanseverler, ülkesini ve bayrağını sevenler, bir tek yabancı askerin Türk topraklarına postallarının değmesini asla istemiyoruz. Bana soruyorlar, ‘tezkereye niye hayır diyeceksin?’ diye. Yabancı asker istiyorsan ‘Evet’ diyeceksin, milliyetçiyim diyorsan sen de ‘Hayır’ diyeceksin.”


10 ARALIK GAFI

Kılıçdaroğlu, 2015’te yaşanan ve dün yıl dönümü olan Gar patlamasına da değindi. Kılıçdaroğlu’nun üst üste tarihi 10 Aralık olarak dile getirmesi üzerine grup toplantısında bulunanlar, kendisini “10 Ekim” diye uyardı. CHP’de söz konusu tarih özellikle 10 Aralık Hareketi’yle gündeme geliyor.


#politika
#CHP
#tezkere
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