CHP tezkereye 'Hayır' diyecek

Dün CHP grubunda konuşan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Irak ve Suriye’ye asker gönderme izninin süresinin 2 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi’ne değindi. Tezkereye ret oyu vereceklerini kaydeden Kılıçdaroğlu, Türkiye’de yapılan tatbikatlara gelen askerlerin bile bu tezkere kapsamında geldiğini bilmiyormuş gibi ‘yabancı askerler’ maddesini ret kararına gerekçe olarak gösterdi.





DEPREMDE GELENLER DE TEZKERE KAPSAMINDA

Son olarak yaşadığımız 6 Şubat depremlerinde başka ülkelerden yardıma gelen yabancı askerlerin de tezkere kapsamında olduğunu görmezden gelen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: “Ben ve bütün CHP’liler, bütün vatanseverler, ülkesini ve bayrağını sevenler, bir tek yabancı askerin Türk topraklarına postallarının değmesini asla istemiyoruz. Bana soruyorlar, ‘tezkereye niye hayır diyeceksin?’ diye. Yabancı asker istiyorsan ‘Evet’ diyeceksin, milliyetçiyim diyorsan sen de ‘Hayır’ diyeceksin.”





10 ARALIK GAFI

Kılıçdaroğlu, 2015’te yaşanan ve dün yıl dönümü olan Gar patlamasına da değindi. Kılıçdaroğlu’nun üst üste tarihi 10 Aralık olarak dile getirmesi üzerine grup toplantısında bulunanlar, kendisini “10 Ekim” diye uyardı. CHP’de söz konusu tarih özellikle 10 Aralık Hareketi’yle gündeme geliyor.



