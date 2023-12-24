Eş genel başkanlık tartışmalarının yaşandığı CHP’de kongre sonrasında üç parçalı bir yapı ortaya çıktı. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu kendisini sessize alıp, 31 Mart’ı beklemeye geçti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise ‘Eş Genel Başkan Ekrem İmamoğlu’ ifadesinden rahatsız. İmamoğlu da eş genel başkanlık tartışmalarından uzak kalarak partideki gücünü pekiştirmenin peşinde.

PARTİ YÖNETİMİNDE RAHATSIZLIK

CHP kulislerinde CHP Genel Merkezi’nin bir ağırlığının olmadığı dile getiriliyor. CHP’de genel başkan değişikliği partideki aykırı sesleri dindirmeye yetmedi. Bir kişilik olan CHP Genel Başkanlığı koltuğunda, hâlâ 3 isimin etkisi devam ediyor. Bu isimler arasında en güçlü kişi ise Ekrem İmamoğlu, partiyi İstanbul’dan yöneten İmamoğlu PM, MYK ve TBMM yönetiminde kendisine yakın isimleri barındırıyor. İmamoğlu’nun belediye başkanı olarak parti içişlerine karışması parti yönetiminde ciddi rahatsızlığa sebep oluyor.

KILIÇDAROĞLU SESSİZ MODDA

CHP’nin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yerel seçimlere kadar kendisine sessize aldı. Parti yönetimine süre veren Kılıçdaroğlu yerel seçimlerde başarısız olunması durumunda partiyi olağanüstü kongreye zorlayacak. Kılıçdaroğlu, kendisinin adaylığı ya da işaret ettiği bir ismin seçilmesi için çalışacak. Kılıçdaroğlu’nun kendisine yakın isimlere ‘Yerel seçimlere odaklanın 31 Mart’tan sonra değerlendirme yaparız’ dediği kaydediliyor.

İMAMOĞLU İKİ İSMİ BİRLEŞTİRDİ

Genel Başkanlık seçimlerinde birlikte hareket ettiği İmamoğlu ile arasının açıldığı belirtilen Genel Başkan Özgür Özel ise koltuğu korumak için eski Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu karşıtlığında birleşti. Özel ile Kılıçdaroğlu seçimlere kadar İmamoğlu’nun partideki etkisini kırmayı planlıyor. İmamoğlu’nun kendisinin önüne geçmesinden rahatsız olan Özel’in İmamoğlu’na ilk uyarısını yaptığı öğrenildi. Özel, İmamoğlu’na “İstanbul’a odaklan” mesajını gönderdi.

İmamoğlu’nun 2 planı

Kongrede kendisinin desteklediği isim Özgür Özel’in Genel Başkan olması ile birlikte CHP’deki gücü artan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçimlerin yaklaşması ile birlikte 31 Mart sonrası planlarını oluşturmaya başladı. İmamoğlu yerel seçim sonrası için iki plan üzerinde duruyor. İmamoğlu’nun ilk planı, öncelikli olarak İstanbul’un ilçe belediyeleri ve İzmir, Antalya gibi delege gücü çok olan illerin il ve ilçe belediye başkanlarının çoğunluğunu kendisine yakın isimlerden oluşan bir ekip kurmak. Belediye başkanları ekibi ile delege üzerinde güç dengesi oluşturacak. Böylelikle belediye başkanlarının delegeler üzerinde etki kullanarak İmamoğlu’nu genel başkanlığa hazırlaması planlanıyor. İmamoğlu’nun ikinci planı ise seçimi kaybetmesi üzerine kurulu.

MUHALEFET GİBİ DAVRANACAK

İmamoğlu İstanbul’u kaybederse partideki eş genel başkan konumunu kullanarak 2028’de CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olmak için hazırlanacak. CHP Genel Başkanı gibi gözükme profilini daha da artıracak olan İmamoğlu seçim kaybedilirse muhalefet lideri gibi davranacak. Böylece 2028 Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki adaylığını pekiştirecek.











