CHP’de kurultay günü: Sonucu Anadolu delegesi belirler

Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ile giriştiği liderlik yarışlarında aldığı imzanın altında oy almıştı. İnce, 2014’teki 18’inci Olağanüstü Kurultay’da 177 imzayla aday olmasına karşın, 415 delegenin oyunu almıştı. 2018’deki 36’ncı Olağan Kurultay’da ise 166 delegenin imzasıyla aday oldu. 447 oy aldı. Kılıçdaroğlu, 2014’te 944 imzayla aday gösterildi, 740 oy aldı. 2018’de ise 1085 delegenin imzasıyla aday oldu, 790 oyda kaldı.
CHP’de mayıs yenilgisine ilişkin hesaplaşmanın yaşanacağı büyük kurultay bugün toplanıyor. Son dakikaya kadar sahada ipin ucunu bırakmayan yönetim ve değişim yanlıları bugün kozlarını paylaşacak. İki gün sürecek 38. Olağan Kurultay’ın ilk gününde genel başkanlık seçimi yapılacak. Yarın ise Parti Meclisi’nin de olduğu yetkili organlar belirlenecek.
TARAFLAR İDDİALI
1367 delegesi olan CHP’de genel merkez yanlıları, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun 870 ila 900 delegenin desteği ile ipi göğüsleyeceğini hesap ediyor. Kurultaydan CHP’nin 7’nci genel başkanı olarak çıkmak isteyen Özgür Özel’in destekçileri ise değişim yanlılarının 730 ila 750 delegeyle zafere ulaşacağını iddiasında.
69 İMZA YETİYOR
2018’de tüzük değişikliğinden sonra, CHP’de genel başkanlığa aday olmak için delegelerin yüzde 5’inin yani 69 delegenin imzasını almak yeterli. Bugün Ankara Spor Salonu’nda düzenlenecek kurultayda Kılıçdaroğlu’nun 750 imza ile aday gösterilmesi beklenirken, Grup Başkanı Özgür Özel, eski Parti Meclisi üyesi Örsan Kunter Öymen, eski milletvekili İlhan Cihaner, eski milletvekili adayı Ünal Karahasan aday olduğunu açıkladı. Öte yandan genel merkez kaynakları, 35 ismin CHP Genel Başkanlığı için adaylık başvurusunda bulanacağı bilgisini verdi.
DİVAN BAŞKANI İMAMOĞLU
Divan Başkanlığı’nı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yapacağı kurultayın kıran kırana geçmesi bekleniyor. İmamoğlu, beraberindeki bir heyetle seçimin yapılacağı alanda incelemelerde bulundu. Kılıçdaroğlu’nun stratejisi ‘demokratik bir kongre’ görüntüsüyle kurultayı kazanıp koltuğunu korumak. Kılıçdaroğlu’nun değişimcilerden yana olan İmamoğlu’nu divan başkanı yapmasının da kurultaya gölge düşürülmesine engel olmak ve yapılabilecek itirazlara karşı ön alma amacı taşıdığı belirtiliyor. Öte yandan bugün yapılacak kurultayda değişim olsa da olmasa da mayıs seçimlerindeki yenilgiden dolayı CHP tabanında ‘Sandığa gitmeyeceğim’ diyen bir kitle oluştuğu öne sürülüyor.