CHP’de kurultay günü: Sonucu Anadolu delegesi belirler

CHP, Suriye'den gelen teröristlerin bir hafta önce İçişleri Bakanlığı önünde yaptığı bombalı saldırıya rağmen tezkereye yine 'Hayır' diyecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Irak ve Suriye'deki görev süresinin 2 yıl uzatılmasına ilişkin tezkereye ret oyu vereceklerini söyledi. Kılıçdaroğlu daha önceki tezkerelerde olduğu gibi, ret kararına 'yabancı askerler' maddesini gerekçe gösterdi. Kılıçdaroğlu, tatbikatlara ya da deprem için yardıma gelen askerlerin bile bu tezkere kapsamında olduğunu görmezden geldi.