CHP’de Özel dönemi başladı

Devir teslim töreninde konuşma gerçekleştiren, Kılıçdaroğlu, “Kendisine tekrar hayırlı olsun diyorum. Genel başkanımızın bundan sonra vereceği mücadelede hep yanında olmak da her CHP’li olarak ortak görevimiz. Bunu güzel bir şekilde yerine getirmeye özen göstereceğiz” dedi. CHP’nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel, “Genel başkanımızın bu odada olan herkese, en çok da bana emeği var. Biraz önce bana bir genel başkanın bilmesi gereken öğütleri bir saate yakın bir sürede aktardı. Biz de bundan sonraki süreçte zorlandığımız her yerde kendisinin deneyimine başvuracağız. Emekleri için teşekkür ediyorum, hakkınızı helal edin” dedi.