CHP’de Özel dönemi başladı

CHP’nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel, görevi Kemal Kılıçdaroğlu’ndan devraldı.
CHP’nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel, görevi Kemal Kılıçdaroğlu’ndan devraldı. Devir teslim için CHP Genel Merkezi’ne gelen Genel Başkan Özgür Özel’i genel merkez önünde önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu karşıladı. Kılıçdaroğlu’nun yanında Ahmet Akın, Aylin Yaman ve Zeynel Emre yer alırken, Özel de devir teslime Ali Mahir Başarır ve Murat Emir ile birlikte geldi. Ardından genel başkan makamı olan 12. kata çıkıldı.
HEMEN AYM’Yİ ELEŞTİRDİ
Devir teslim töreninin ardından Kılıçdaroğlu’nu aracına kadar uğurlayan Özel, açıklamalarda bulundu. Özel, “Önemli öğütleri oldu. Bundan sonra da her kritik konuda karşılıklı istişare yapma konusunda mutabık kaldık” dedi.
EN ÇOK BENDE EMEĞİ VAR
Devir teslim töreninde konuşma gerçekleştiren, Kılıçdaroğlu, “Kendisine tekrar hayırlı olsun diyorum. Genel başkanımızın bundan sonra vereceği mücadelede hep yanında olmak da her CHP’li olarak ortak görevimiz. Bunu güzel bir şekilde yerine getirmeye özen göstereceğiz” dedi. CHP’nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel, “Genel başkanımızın bu odada olan herkese, en çok da bana emeği var. Biraz önce bana bir genel başkanın bilmesi gereken öğütleri bir saate yakın bir sürede aktardı. Biz de bundan sonraki süreçte zorlandığımız her yerde kendisinin deneyimine başvuracağız. Emekleri için teşekkür ediyorum, hakkınızı helal edin” dedi.
HEMEN AYM’Yİ ELEŞTİRDİ
Özel, devir teslim öncesi Kılıçdaroğlu’nu evinde ziyaret etti. Daha sonra TBMM’ye geçen Özel, mazbatasını CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın elinden aldı. Bu sırada Özel’e sosyal medya yasasının iptalini reddeden AYM’nin kararı soruldu. Özel, karara ilişkin verilen yanlış bilgi üzerine önce memnuniyetle karşıladığını söyledi, AYM’nin başvuruyu oy çokluğu ile reddettiğinin söylenmesi üzerine ise AYM’yi eleştirdi.