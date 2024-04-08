CHP’de seçim var

CHP’de Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçilen Burcu Köksal’dan boşalan grup başkanvekilliği için 18 Nisan’da seçim yapılması bekleniyor. Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Ankara Milletvekili Murat Emir’in isimleri aday olarak geçiyor. Tek kadın grup başkanvekili olan Köksal’dan sonra kadın bir milletvekilinin de aday olması gündemde. Son günlerde ismi öne çıkan Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Giresun Milletvekili Elven Işık Gezmiş ve Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu’nun da aday olabileceği kaydediliyor.