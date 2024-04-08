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CHP’de seçim var

Ramazan Bayramı sonrası CHP’nin Meclis ayağında seçim heyecanı yaşanacak.

Mehmet Güney
04:00 - 8/04/2024 Pazartesi
Güncelleme: 00:37 - 8/04/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Veli Ağbaba, Murat Emir.
Veli Ağbaba, Murat Emir.

CHP’de Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçilen Burcu Köksal’dan boşalan grup başkanvekilliği için 18 Nisan’da seçim yapılması bekleniyor. Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Ankara Milletvekili Murat Emir’in isimleri aday olarak geçiyor. Tek kadın grup başkanvekili olan Köksal’dan sonra kadın bir milletvekilinin de aday olması gündemde. Son günlerde ismi öne çıkan Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Giresun Milletvekili Elven Işık Gezmiş ve Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu’nun da aday olabileceği kaydediliyor.

KAPTIRMAK İSTENMİYOR

CHP’de kasımda yaşanan lider değişimi sonrasında Köksal’ın durumu parti içinde rahatsızlığaneden olmuştu. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın bir isim olması nedeniyle Köksal’a istifa imasında bulunuluyordu. Bu çerçevede Köksal’ın Afyonkarahisar’da seçilmesi yeni yönetimin de işini kolaylaştırdı. Bu değişiklikte Genel Başkan Özgür Özel hata yapmak istemiyor. Meclis’te Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerin halen çoğunlukta olmasına karşı kendisinin işaret edeceği bir adayın kazanmasını istiyor.




#CHP
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