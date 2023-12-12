CHP'de yapay zekâlı seçim

En doğru adayın saptanması için CHP, mevcut belediye başkanlarını ve aday adaylarını ilk olarak memnuniyet anketi ve teşkilatın katılacağı temayül yoklaması ile eleyecek. Ardından çıkacak isimleri, şehrin ya da ilçenin profili, vatandaşın beklentileri gibi kıyaslamaları da içerecek yapay zeka sistemine ekleyecek. Edinilen bilgilere göre yapay zeka için CHP 10’dan fazla şirket ile anlaşıldı.