Gündem CHPden bir hizmet daha Lüleburgazdaki anıtın açılışını Kılıçdaroğlu yaptı
KIRKLARELİ

CHP'den bir hizmet daha: Lüleburgaz'daki anıtın açılışını Kılıçdaroğlu yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde CHP'li belediye tarafından yapılan Balkan Göç Anıtı'nın açılışını yaptı.

Haber Merkezi AA
CHPden bir hizmet daha: Lüleburgazdaki anıtın açılışını Kılıçdaroğlu yaptı
Balkan Göç Anıtı'nın açılışını Kemal Kılıçdaroğlu yaptı

CHP'li belediyeler, anıt ve heykel koleksiyonlarına bir yenisini daha ekledi. Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen Balkan Göç Anıtı'nın açılışı törenine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.

Anıtın açılışını gerçekleştiren Kılıçdaroğlu, yaptığı konuşmada, yeni bir siyaset anlayışını Türkiye'ye getirmek istediklerini belirtti.

"Demokratik yollarla Türkiye’ye huzuru, barışı, sevgiyi, kardeşliği yeniden getireceğiz." diyen Kılıçdaroğlu, acıları unutmadan, geleceğe umutla bakarak yeni bir Türkiye’yi inşa edeceklerini söyledi.

CHP'li Belediye Başkanı Aras'ın heykel mutluluğu: Paralar bunlar için harcanacak
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CHP'li Belediye Başkanı Aras'ın heykel mutluluğu: Paralar bunlar için harcanacak
Bodrum Belediyesinin CHP'li Başkanı Ahmet Aras, heykel açılış töreninde yaptığı konuşmada, 'Bu heykeli yapmak için 2 yıldır uğraşıyoruz bugünden yarına olmuyor bu işler. Uzun bir çalışmanın eseridir bu. Para bir amaç değildir araçtır. Paralar bunlar için harcanacak' ifadelerini kullandı.

CHP'li Belediye Başkanı Zeki Bilgin ilçesine 'Sağlıkçı Anıtı’ yaptırdı
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CHP'li Belediye Başkanı Zeki Bilgin ilçesine 'Sağlıkçı Anıtı’ yaptırdı
Yaklaşık bir yıl önce korona virüse (Covid-19) yakalanan ve 24 gün yoğun bakımda yattıktan sonra sağlığına kavuşan Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, hastalığı sürecinde fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına ithafen, ilçedeki devlet hastanesinin yanına 'Sağlıkçı Anıtı' yaptırdı.

Anıtın açılışında konuşma yapan Bilgin, 'Korona sürecinde hayat durdu, Saruhanlı Belediyesi durmadı. Hayat durdu, sağlıkçılar durmadı. Sağlıkçılar bizler için hayatını feda etti. Çok sayıda can kaybımız oldu. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Onlar dünyanın en mukaddes insanları, iyi ki varsınız” dedi.
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