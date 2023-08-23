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CHP’den ortaklık için oltalama

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde mayısta alınan yenilginin ardından benzer bir iş birliğinin CHP ile İYİ Parti arasında 2024 mart ayında yapılacak yerel seçimlerde olup olmayacağı merak ediliyor.

Mehmet Güney
04:00 . 23/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Bu çerçevede gözler yenilgi sonrası sert ifadelerle eski ortağına yüklenen Meral Akşener’in hafta sonu Afyonkarahisar’da vereceği mesajla, CHP’deki değişim-yönetim taraftarlarının yarışının sonucuna odaklandı. Bir taraftan da iki cephede olası iş birliklerine ilişkin fikir jimnastiği eksik olmuyor.


POTANSİYELİNİZ OLAN YERLERİ VERİRİZ

İYİ Parti’nin gönlünden CHP’nin kaleleri olarak görülen adresler geçerken, CHP’de de henüz resmi olarak bir renk vermeyen İYİ Parti’yi olası bir işbirliğine çekmek için cazip teklifler ortaya atılıyor. Mayıs seçimlerinde DEVA, Gelecek, SP ve DP’ye kontenjanda cömert davranması nedeniyle ağzı yanan CHP, yerel seçimde ise İYİ Parti’ye sinyal verirken temkinli yaklaşıyor. İzmir, Çankaya gibi kalelerini kimse ile paylaşmak istemeyen CHP’de İYİ Parti’ye yönelik “Oyunuzun olduğu il ve ilçeler bırakılabilir” değerlendirmeleri dikkat çekiyor. İYİ Parti’nin vekil çıkarttığı illerde, belediyesi olan yerlerde ve seçmen potansiyeli olabileceği yerlerde iş birliği yapılabileceği görüşleri ortaya atılıyor. Bu çerçevede Ankara’da Yenimahalle, İstanbul’da Kadıköy gibi ilçelerin değil, Etimesgut, Gölbaşı, Silivri, Fatih gibi ilçelerin bırakılabileceği değerlendiriliyor. İl ölçeğinde ise Erzurum, Kars, Manisa gibi şehirlerde İYİ Parti logosu ile girilebileceği belirtiliyor.


CHP yandaşı İsmail Saymaz'dan Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözler: Kendi mahallesinin muhtarlık seçimlerini bile kazanamaz
CHP yandaşı İsmail Saymaz'dan Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözler: Kendi mahallesinin muhtarlık seçimlerini bile kazanamaz

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, değişim çağrılarına kulak tıkayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ve destekçilerine sert sözlerle tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun kendi mahallesindeki muhtarlık seçimlerini bile kazanamayacağını söyleyen Saymaz, "Ancak CHP'de kurultay kazanabilir. O da kurultay koşullarını buna uygun düzenledikleri için." dedi. Kılıçdaroğlu destekçilerine de değinen Saymaz, "Bunlardan bazıları seçim öncesinde 'Kılıçdaroğlu aday olmasın' diyenlerdi. İsim isim biliyorum. Hiç mi etrafınızda konu komşu yok, hiç mi aile bireyiniz yok, sokağa da mı çıkmıyorsunuz? Sorun bir etrafınıza. Kılıçdaroğlu bir daha seçilirse kim sandığa gidecek, kim heyecan duyacak?" ifadelerini kullandı.

#politika
#CHP
#İYİ Parti
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