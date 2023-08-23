CHP’den ortaklık için oltalama

İYİ Parti’nin gönlünden CHP’nin kaleleri olarak görülen adresler geçerken, CHP’de de henüz resmi olarak bir renk vermeyen İYİ Parti’yi olası bir işbirliğine çekmek için cazip teklifler ortaya atılıyor. Mayıs seçimlerinde DEVA, Gelecek, SP ve DP’ye kontenjanda cömert davranması nedeniyle ağzı yanan CHP, yerel seçimde ise İYİ Parti’ye sinyal verirken temkinli yaklaşıyor. İzmir, Çankaya gibi kalelerini kimse ile paylaşmak istemeyen CHP’de İYİ Parti’ye yönelik “Oyunuzun olduğu il ve ilçeler bırakılabilir” değerlendirmeleri dikkat çekiyor. İYİ Parti’nin vekil çıkarttığı illerde, belediyesi olan yerlerde ve seçmen potansiyeli olabileceği yerlerde iş birliği yapılabileceği görüşleri ortaya atılıyor. Bu çerçevede Ankara’da Yenimahalle, İstanbul’da Kadıköy gibi ilçelerin değil, Etimesgut, Gölbaşı, Silivri, Fatih gibi ilçelerin bırakılabileceği değerlendiriliyor. İl ölçeğinde ise Erzurum, Kars, Manisa gibi şehirlerde İYİ Parti logosu ile girilebileceği belirtiliyor.