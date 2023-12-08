CHP’den yeni helalleşme

Büyükşehirleri muhafaza etmek isteyen Özel’in, Doğu’daki oyları da korumak için eski Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun ‘helalleşme’ çağrısına benzer bir çıkış hazırlığında olduğu bildirildi.

Konunun CHP’nin geçen hafta Antalya’da düzenlediği milletvekilleri kampında da gündeme geldiği belirtildi. Önümüzdeki günlerde detaylandırılması beklenen helalleşme çıkışının ana hedefini ise Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki Kürt kökenli seçmenler oluşturuyor. Bu adımla Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kılıçdaroğlu’nun Zafer Partisi ile ortaklığının neden olduğu tepki ve kırgınlıkların aşılması hesaplanıyor. Helalleşme adımlarının Özel’in Kürt seçmene seçilmesi ile birlikte verdiği mesajların yeni halkası olacağı ifade ediliyor.