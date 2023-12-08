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CHP’den yeni helalleşme

İYİ Parti’den ittifak için beklediği cevabı alamayan CHP, Genel Başkan Özgür Özel’in “toplumsal tabana yayacağız” dediği iş birliği arayışını yeni bir ‘helalleşme’ çağrısı ile destekleme planında olduğu öğrenildi.

Mehmet Güney
04:00 - 8/12/2023 Cuma
Güncelleme: 06:28 - 8/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi Kılıçdaroğlu’nun, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile gizli protokol imzaladığı ortaya çıkmıştı.
2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi Kılıçdaroğlu’nun, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile gizli protokol imzaladığı ortaya çıkmıştı.

Büyükşehirleri muhafaza etmek isteyen Özel’in, Doğu’daki oyları da korumak için eski Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun ‘helalleşme’ çağrısına benzer bir çıkış hazırlığında olduğu bildirildi.


ANA HEDEF DOĞU VE GÜNEYDOĞU

Konunun CHP’nin geçen hafta Antalya’da düzenlediği milletvekilleri kampında da gündeme geldiği belirtildi. Önümüzdeki günlerde detaylandırılması beklenen helalleşme çıkışının ana hedefini ise Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki Kürt kökenli seçmenler oluşturuyor. Bu adımla Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kılıçdaroğlu’nun Zafer Partisi ile ortaklığının neden olduğu tepki ve kırgınlıkların aşılması hesaplanıyor. Helalleşme adımlarının Özel’in Kürt seçmene seçilmesi ile birlikte verdiği mesajların yeni halkası olacağı ifade ediliyor.


#politika
#CHP
#İYİ Parti
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