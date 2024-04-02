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CHP'li Bahçetepe'den Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne baskın

Pazar günü yapılan seçimler, İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde 600 oy farkıyla CHP'nin adayı Hakan Bahçetepe lehine sonuçlandı. Ancak AK Parti, seçimlerde geçersiz sayılan yaklaşık 7000 oy nedeniyle Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) itirazda bulundu. Bunun üzerine ise CHP'li aday Bahçetepe, yanına aldığı bir grup partiliyle birlikte Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne baskın düzenledi. Düzenlediği baskınla ilk olarak Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne giderek çeşitli evraklar istediği öğrenilen Bahçetepe burada tehditler savurarak taşkınlık çıkardı.

17:57 - 2/04/2024 Salı
Güncelleme: 19:11 - 2/04/2024 Salı
Yeni Şafak
CHP'li Bahçetepe ve adamları Gaziosmanpaşa Belediyesi'ni basarak taşkınlık çıkardı.
CHP'li Bahçetepe ve adamları Gaziosmanpaşa Belediyesi'ni basarak taşkınlık çıkardı.

31 Mart'ta gerçekleşen seçimlerin ardından İstanbul Gaziosmanpaşa'da yaklaşık 600 oy farkıyla seçimler tamamlandı. Seçimlerin CHP'li aday lehine sonuçlanmasının ardından AK Parti seçimlerde geçersiz sayılan yaklaşık 7000 oy nedeniyle Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) itiraz etti.



CHP'li Bahçetepe'den belediye baskını

AK Parti'nin YSK'ya yaptığı itirazın ardından bugün CHP'li aday Hakan Bahçetepe'nin belediye binasına yanına bir grup partiliyi de alarak baskın düzenlediği ortaya çıktı.

CHP'li Bahçetepe'nin düzenlediği baskınla ilk olarak Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne giderek personellerden çeşitli evraklar istediği öğrenildi.

Personelleri ve Mali Hizmetler Müdürü'nü tehdit etti

Bahçetepe, mali işlerde görevli olan Tahsin Uysal ile görüştüğü sırada kendisinin henüz mazbatasını almadığından başkan seçilmediği belirtilmesi üzerine önce personelleri daha sonra da Mali Hizmetler Müdürü'nü tehdit etti.

Belediyede gezinmeye devam eden CHP'li Bahçetepe ve bir grup CHP'li, Başkan Yardımcısı Ali Çağrıcı'nın kendilerine belediyede ne işleri olduğu sorulduğunda da yeni bir tartışma çıkarttı.

Çağrıcı'ya saldırıp telefonunu çaldılar

Yaşanan tartışmanın ardından usulsüz olarak belediye binasını basan Bahçetepe ve adamları, yaşananları kayda alan Ali Çağrıcı'ya da saldırdı.

Yaşanan olaylar esnasında ise telefonu ile kayıt almaya çalışan Çağrıcı'nın telefonunu alan kalabalık grubun telefonu çalarak kaçtığı öğrenildi.

Başkan yardımcısı Ali Çağrıcı'nın kendini savunmaya çalıştığı ancak kalabalık ekibin saldırısına da uğradığı belirtildi.

Saldırının ardından hastaneye giderek darp raporu alan Çağrıcı'nın savcılığa da giderek suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

Güvenlik güçlerinin konuyla ilgili yaptığı çalışmalar neticesinde CHP Adayı Hakan Bahçetepe'nin, telefonun Furkan Ongül isimli kişide olduğunu belirttiği ve oy toplama merkezinde teslim edeceğini belirtmesi üzerine telefonun teslim alındığı bildirildi.

Güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan Ongül hakkında tehdit, hakaret ve yağma suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi.



#Gaziosmanpaşa Belediyesi
#Hakan Bahçetepe
#Baskın
#Ali Çağrıcı
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