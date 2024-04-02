Türkiye aylardır gündemini işgal eden 31 Mart seçimlerini geride bıraktı. 2028 yılına kadar geçecek seçimsiz dönem Türkiye’ye hayati meselelerine odaklanmak ve atılımlar için önemli fırsatlar sunuyor. Hükümet enerjisini sosyal refahın artırılmasına, 6 Şubat’ın yaralarının sarılmasına ve güney sınırlarımızdaki terörün kalıcı olarak bitirilmesine verecek.