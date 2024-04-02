Seçim bitti şimdi 4 yıllık çalışma zamanı

Türkiye aylardır gündemini işgal eden 31 Mart seçimlerini geride bıraktı. 2028 yılına kadar geçecek seçimsiz dönem Türkiye’ye hayati meselelerine odaklanma ve atılımlar için önemli fırsatlar sunuyor. Önümüzdeki 4 yılı seçimsiz geçirmeye hazırlanan hükümet tam gaz icraatlara odaklanacak. Yapılacak yatırımların yanı sıra ekonomik dalgalanmaya son verecek önlemler artırılacak. Geçtiğimiz yıl yayınlanan Orta Vadeli Program hedeflerine ulaşmak için çalışılacak.

ALIM GÜCÜ YÜKSELTİLECEK

Kovid-19 salgının ardından tüm dünyada başlayan ekonomik dalgalanmadan Türkiye de etkilenmişti. Hükümet gıda, konut ve otomobilde fahiş fiyatın önüne geçmek için daha sıkı önlemler alacak. Yüksek enflasyondan kurtulmak için atılan adımlar yılın ikici yarısında meyvesini verecek. Haziran ayının ardından enflasyonun düşmesiyle birlikte vatandaşın alım gücünü yükseltilecek adımlar atılacak. Enflasyonu tek haneye düşürmek de ana hedeflerden biri olacak.

EMEKLİLERİN DURUMU

Seçimin kaderini belirleyen seçmen kitlesinden biri de emekliler olarak görülüyor. Seçim öncesinde emekliye verilen zam toplumun büyük bir kesimi tarafından tartışmaya neden olmuştu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da seçim öncesi “Temmuz ayında, yılın ilk 6 ayındaki enflasyona göre, emekli maaşlarını tekrar masaya yatıracağız” açıklamasını yapmıştı. Hükümet emeklilerin durumunu göz önünde bulundurarak temmuz ayında emeklilere yapılacak zam oranı üzerinde kapsamlı bir çalışma yapacak.

TERÖRLE MÜCADELE TAM GAZ

Sınırların içinde terör örgütü varlığını yok eden hükümet sınır ötesi operasyonlara da hız kesmeden devam edecek. Havadan devam eden operasyonlara kara operasyonları ile destek verilerek yaz sonuna kadar özellikle Irak sınırı terör varlığından arındırılacak.

MYK toplanıyor: AK Parti’de ‘sandık’ muhasebesi

AK Parti, beklediğini bulamadığı 31 Mart seçimlerine ilişkin aksayan yönleri araştırmaya başladı. Seçim sonrası ilk muhasebe, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak Merkez Yürütme Kurulu’nda (MYK) yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “öz eleştirilerini cesaretle yapacakları” vurgusu çerçevesinde aday tespiti, seçim kampanyası ve stratejisine ilişkin ilk değerlendirmeler yapılacak.

YOL HARİTASI NETLEŞECEK

AK Parti, bugün toplanacak MYK’da seçim sonuçlarını en ince ayrıntısına kadar analiz edecek, oy kayıplarının sebepleri masada olacak. İl bazında seçimlere katılım oranında yaşanan düşüşler ve oyların düştüğü bölgedeki iller tespit edilerek, o ile göre oy kayıplarının nedenleri araştırılacak. Aynı zamanda seçmenin mesajları değerlendirilecek. Yapılacak olan analiz ile değerlendirmeler doğrultusunda AK Parti, yeni yol haritasını oluşturacak. Seçimlere ilişkin raporlar da Erdoğan'a sunulacak.

Meclis'te mesai başlıyor

Yasama faaliyetlerine seçim nedeniyle ara veren TBMM rutin mesaisine dönüyor. TBMM Genel Kurulu'nun, bugün aç kapa yaparak çalışma takvimini başlatması ancak rutin mesaisine 16 Nisan'da dönmesi bekleniyor. Meclis'in gündeminde görüşülmeyi bekleyen iki teklif bulunuyor. İliç'teki maden faciası sonrasında görüşmeleri ertelenen enerji alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi, Meclis 'in ilk gündem maddesi olacak. Diğer teklif de sektörden gelen tepkiler nedeniyle askıya alınan Turist Rehberliği Meslek Kanunu ile Seyahat Acentaları Kanun Teklifi olacak. Bu teklif, yabancı dil yeterlilik belgesi koşulunu yerine getiremeyenlerin diğer şartları yerine getirmeleri halinde Türkçe turist rehberi olabilmesini düzenliyor.















