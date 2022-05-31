CHP'li Tanju Özcan'ın ahlaksız sözlerine Bakan Yanık'tan sert tepki: Kadınların meşruiyetini baltalamanıza izin vermeyeceğiz

bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Bolu Belediye Meclisi toplantısında AK Partili meclis üyesi Hacer Çınar’ı hedef alarak, "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor" ifadelerini kullanmıştı.

BAKAN YANIK'TAN SERT TEPKİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın AK Partili kadın meclis üyesine yönelik sözlerini eleştirerek, "Tanju Özcan’ın sıradanlaşan ırkçı ve cinsiyetçi sözleri CHP’nin halka yaklaşımını hepimize tekrar hatırlattı" dedi.

'IRKÇI VE AHLAKSIZCA'

Bakan Yanık şu ifadelere yer verdi: “Bolu Belediye Meclisi'nde ahlaksız sözlerle saldırıya uğrayan Hacer Çınar’ın yanındayım. AK Parti teşkilatlarındaki kadınların gücünü ve meşruiyetini bu şekilde baltalamanıza izin vermeyeceğiz. Sürecin hem hukuki açıdan hem de siyasi açıdan takipçisi olacağım. Bu sözlü taciz CHP'nin herhangi bir ilkesine veya bizzat Kemal Kılıçdaroğlu'nun ahlak ilkelerine takılmıyor mu? Yoksa dilinizden düşürmediğiniz ‘kadın hakları’ sizin için sadece siyasi bir malzemeden mi ibaret? Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın sıradanlaşan ırkçı ve cinsiyetçi sözleri CHP’nin halka yaklaşımını hepimize tekrar hatırlattı.”

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GÜNDEM CHP'li Tanju Özcan'ın ahlaksız sözlerine AK Parti'den sert tepki: Siyasi ve hukuki olarak gereğini yapacağız