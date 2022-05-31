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POLİTİKA

CHP'li Tanju Özcan'ın ahlaksız sözlerine Bakan Yanık'tan sert tepki: Kadınların meşruiyetini baltalamanıza izin vermeyeceğiz

Bolu Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Tanju Özcan, Belediye Meclisi toplantısında AK Parti'li kadın meclis üyesini hedef alarak, "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor." ifadelerini kullanmıştı. İnfilae neden olan sözlere bir tepki de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan geldi. Özcan'ın sözlerinin ahlaksızca olduğunu belirten Tanık, "AK Parti teşkilatlarındaki kadınların gücünü ve meşruiyetini bu şekilde baltalamanıza izin vermeyeceğiz. Sürecin hem hukuki açıdan hem de siyasi açıdan takipçisi olacağım" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CHPli Tanju Özcanın ahlaksız sözlerine Bakan Yanıktan sert tepki: Kadınların meşruiyetini baltalamanıza izin vermeyeceğiz
Bakan Derya Yanık

bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Bolu Belediye Meclisi toplantısında AK Partili meclis üyesi Hacer Çınar’ı hedef alarak, "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor" ifadelerini kullanmıştı.

BAKAN YANIK'TAN SERT TEPKİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın AK Partili kadın meclis üyesine yönelik sözlerini eleştirerek, "Tanju Özcan’ın sıradanlaşan ırkçı ve cinsiyetçi sözleri CHP’nin halka yaklaşımını hepimize tekrar hatırlattı" dedi.

Irkçılığın yanına ahlaksızlığı da ekledi: CHP'li Tanju Özcan'dan Belediye Meclisi'nde skandal sözler
OYNAT 00:24
Irkçılığın yanına ahlaksızlığı da ekledi: CHP'li Tanju Özcan'dan Belediye Meclisi'nde skandal sözler
Bolu Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Tanju Özcan, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Belediye Meclisi toplantısında, AK Parti'li kadın meclis üyesine yönelik skandal ifadeler kullandı. Özcan, 'Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor.' dedi.


'IRKÇI VE AHLAKSIZCA'

Bakan Yanık şu ifadelere yer verdi: “Bolu Belediye Meclisi'nde ahlaksız sözlerle saldırıya uğrayan Hacer Çınar’ın yanındayım. AK Parti teşkilatlarındaki kadınların gücünü ve meşruiyetini bu şekilde baltalamanıza izin vermeyeceğiz. Sürecin hem hukuki açıdan hem de siyasi açıdan takipçisi olacağım. Bu sözlü taciz CHP'nin herhangi bir ilkesine veya bizzat Kemal Kılıçdaroğlu'nun ahlak ilkelerine takılmıyor mu? Yoksa dilinizden düşürmediğiniz ‘kadın hakları’ sizin için sadece siyasi bir malzemeden mi ibaret? Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın sıradanlaşan ırkçı ve cinsiyetçi sözleri CHP’nin halka yaklaşımını hepimize tekrar hatırlattı.”

CHP'li Tanju Özcan'ın ahlaksız sözlerine AK Parti'den sert tepki: Siyasi ve hukuki olarak gereğini yapacağız
GÜNDEM
CHP'li Tanju Özcan'ın ahlaksız sözlerine AK Parti'den sert tepki: Siyasi ve hukuki olarak gereğini yapacağız

Irkçılığın yanına ahlaksızlığı da ekledi: CHP'li Tanju Özcan'dan Belediye Meclisi'nde skandal sözler
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