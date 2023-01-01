CHP’ye erken açıklama sürprizi

Akşener’in yakın tarihte İYİ Parti’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayını açıkladığı gibi diğer bazı şehirleri de açıklaması bekleniyor. Edinilen bilgilere göre İYİ Parti, CHP ile ittifak yapması halinde talip olduğu Mersin, Adana, Manisa, Denizli, Antalya gibi yerlerin adaylarını da erken açıklayacak. CHP’nin Ankara, İstanbul ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adaylarını açıklamasından dolayı İYİ Parti’de misilleme yaparak kendi adaylarını açıklamaya başlayacak.