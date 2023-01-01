CHP’ye erken açıklama sürprizi

Meral Akşener
Akşener’in yakın tarihte İYİ Parti’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayını açıkladığı gibi diğer bazı şehirleri de açıklaması bekleniyor. Edinilen bilgilere göre İYİ Parti, CHP ile ittifak yapması halinde talip olduğu Mersin, Adana, Manisa, Denizli, Antalya gibi yerlerin adaylarını da erken açıklayacak. CHP’nin Ankara, İstanbul ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adaylarını açıklamasından dolayı İYİ Parti’de misilleme yaparak kendi adaylarını açıklamaya başlayacak.
Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak Ümit Özlale’yi açıklamıştı. İYİ Parti’de CHP gibi adaylarını zamanla açıklama yöntemine gidecek. CHP ile olası bir ittifak yapması durumunda talip olduğu büyükşehirleri ilk olarak açıklayacağı söyleniyor. Bu şehirler arasında Denizli, Manisa, Mersin, Adana, Antalya, Balıkesir yer alıyor. Kulislerde İYİ Parti’nin bu tutumunun CHP’ye bir mesaj olacağı belirtiliyor. Ankara ve İstanbul için ise İYİ Parti’nin YSK’nın yasal takvimini açıklanmasını bekleyeceği belirtiliyor.