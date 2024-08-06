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Çiğli’deki ‘kıyıma’ müfettiş

Nur Banu Aras
04:00 - 6/08/2024 Salı
Güncelleme: 06:17 - 6/08/2024 Salı
Yeni Şafak
30 Temmuz'da gerekli incelemeler yapılacak.
30 Temmuz'da gerekli incelemeler yapılacak.

CHP'li belediyelerde işçi kıyımı devam ediyor. İzmir Çiğli Belediyesi'nde işten çıkarılan 147 işçi protestolarına devam ediyor. İşsiz bırakılan bir grup işçi CHP'nin Kadın Kolları'nın yapıldığı salona gelerek haklarını aradı ancak salondan çıkartıldı. İşten çıkartılan 147 işçi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın inceleme başlattığı öğrenildi. Bakanlık 30 Temmuz'da gerekli incelemelerin yapılması için müfettiş görevlendirdiği belirtildi.




#CHP
#Çiğli
#işçi
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