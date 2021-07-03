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Çorum'da otomobil ve minibüs çarpıştı: 2’si çocuk 6 yaralı

Çorum'da bir otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 6 kişi yaralandı. Kazada minibüste sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Haber Merkezi İHA
Çorum haberleri son dakika: Otomobil ve minibüs çarpıştı: 2’si çocuk 6 yaralı
Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kaza, Çorum-İskilip karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Özer A., yönetimindeki 19 EC 820 plakalı minibüs ile Halit Ö. yönetimindeki 06 AH 8287 plakalı otomobil Çorum-İskilip karayolu 6. kilometresinde kafa kafaya çarpıştı.

İHA

Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta yol kenarına savruldu. Kazayı gören yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulansın yanı sıra itfaiye ekibi sevk edildi.

İHA

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Minibüste sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta maddi hasar oluşurken minibüs sürücü araç içerisinde sıkıştı. Yaralı sürücü itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu minibüsten çıkarıldı. Kaza nedeniyle Çorum-İskilip karayolunda trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kazada yaralanan sürücüler ve her iki araçta bulunan A.A., A.C.A. ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan bir özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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