Cumhur İttifakı o gece doğdu

Her büyük siyasal ve toplumsal olay gibi 15 Temmuz ihanet girişiminin ardından da Türkiye’de büyük değişimler yaşandı, kazanımlar elde edildi. İlk büyük kazanım ‘Cumhur İttifakı’nın kurulması oldu. MHP lideri Devlet Bahçeli 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan’la birlikte aynı cephede mücadele verdi. Kalkışmanın ilk anlarında yazılı bir açıklama yayınlayan Bahçeli, darbecilere meydan okudu. Bahçeli tarihe geçen açıklamasında özetle şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye Cumhuriyeti olağanüstü ve gayri meşru bir durumla karşı karşıyadır. Türk Silahlı Kuvvetleri içinden bir grubun askeri müdahalede bulunmak, yönetimi devralmak istediği iddia edilmektedir. Demokrasiyi askıya alma, millet iradesini yok sayma teşebbüsünün ülkemize yapılacak büyük bir hata olacağı açık ve meydandadır. Türkiye yakın tarihinde defalarca askeri darbe girişim ve tecrübesini yaşamıştır. Türk milleti her seferinde darbelerin yıkım ve acı sonuçlarına muhatap kalmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi her türlü demokrasi dışı arayışa tavırlı ve karşıdır. Bu itibarla geleceğimizi karartacak, milli birlik ve bütünlüğümüzü sabote edecek her türlü müdahaleye milletçe mesafeli durmamız şarttır ve tarihi bir sorumluluktur. Nitekim hiçbir kalkışma kabul edilemeyecektir. Askeri darbe teşebbüsünde bulunanların derhal hukuka teslim olmaları en samimi beklentim ve tavsiyemdir.”