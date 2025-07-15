Cumhur İttifakı o gece doğdu

Her büyük siyasal ve toplumsal olay gibi 15 Temmuz ihanet girişiminin ardından da Türkiye’de büyük değişimler yaşandı, kazanımlar elde edildi. İlk büyük kazanım ‘Cumhur İttifakı’nın kurulması oldu. MHP lideri Devlet Bahçeli 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan’la birlikte aynı cephede mücadele verdi. Kalkışmanın ilk anlarında yazılı bir açıklama yayınlayan Bahçeli, darbecilere meydan okudu. Bahçeli tarihe geçen açıklamasında özetle şu ifadeleri kullandı:

TÜM DARBECİLER HUKUKA TESLİK OLSUN

“Türkiye Cumhuriyeti olağanüstü ve gayri meşru bir durumla karşı karşıyadır. Türk Silahlı Kuvvetleri içinden bir grubun askeri müdahalede bulunmak, yönetimi devralmak istediği iddia edilmektedir. Demokrasiyi askıya alma, millet iradesini yok sayma teşebbüsünün ülkemize yapılacak büyük bir hata olacağı açık ve meydandadır. Türkiye yakın tarihinde defalarca askeri darbe girişim ve tecrübesini yaşamıştır. Türk milleti her seferinde darbelerin yıkım ve acı sonuçlarına muhatap kalmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi her türlü demokrasi dışı arayışa tavırlı ve karşıdır. Bu itibarla geleceğimizi karartacak, milli birlik ve bütünlüğümüzü sabote edecek her türlü müdahaleye milletçe mesafeli durmamız şarttır ve tarihi bir sorumluluktur. Nitekim hiçbir kalkışma kabul edilemeyecektir. Askeri darbe teşebbüsünde bulunanların derhal hukuka teslim olmaları en samimi beklentim ve tavsiyemdir.”

TEMELİ YENİKAPI’DA ATILDI

O gece sergilenen bu tavrın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 7 Ağustos’ta İstanbul Yenikapı’da düzenlenen “Demokrasi ve Şehitler Mitingi”nde 5 milyon kişinin huzurunda bu ittifakın temellerini attı. “Yenikapı Ruhu” olarak anılan bu buluşma, Türkiye için kader birliğine dönüşerek “Cumhur İttifakı” adıyla bugüne kadar taşındı.

HÜKÜMET SİSTEMİ DEĞİŞTİ

Zayıf ve istikrarsız iktidarlarla vesayete kapı aralayan parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş süreci de 15 Temmuz darbe girişimin ardından hızlandı. MHP Genel Başkanı Bahçeli Ekim 2016’da, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için hazırlanan değişiklik teklifinin meclise getirilmesi için hükümete çağrı yaptı. AK Parti ve MHP’nin birlikte şeklini verdiği “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi” adlı başkanlık sistemi iki partinin oylarıyla Ocak 2017’de Meclis’te kabul edildi. Sistem değişikliğine 16 Nisan 2017’de gerçekleşen anayasa referandumunda yüzde 51,2’ye karşılık yüzde 48,8 ile halktan onay çıktı.

VESAYETE ÖLDÜRÜCÜ DARBE

15 Temmuz darbe girişimin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri’nde başlayan arınma harekatı yaklaşık 26 bin FETÖ’cü askerin ihracı ile sonuçlandı. Milli irade üzerindeki vesayet gölgesinin kalkması için Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı’na bağlandı. Kuvvet komutanlıklarının Milli Savunma Bakanına bağlılığını düzenleyen yasa maddesinde değişikliğe gidilerek maddeye Genelkurmay Başkanlığı da eklendi. Buna göre, Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanına bağlandı. Bu kapsamda, Genelkurmay Başkanı ile kuvvet komutanları Milli Savunma Bakanına ayrı ayrı bağlı ve sorumlu oldu. Genelkurmay Başkanlığı ile kuvvet komutanlıklarının teşkilatı Milli Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda gösterildi.

TERÖRLE MÜCADELE KONSEPTİ DEĞİŞTİ

15 Temmuz Türkiye’nin terörle mücadele konseptini de değiştirdi; Terörle mücadelede savunma yerine ara, bul, kaynağında yok et anlayışına geçildi. Suriye’nin ve Irak’ın kuzeyindeki DAEŞ, PKK/YPG terör hedeflerine yönelik askeri harekatlar düzenlendi.

FETÖ ÜYELERİ TASFİYE EDİLDİ

FETÖ’nün örgüt yapısı ve üyelerinin tespiti ile örgütle mücadele ve örgüt üyelerinin kamudan tasfiye süreci başlatıldı. Ordudan, emniyetten, yargıdan ve diğer kurumlardan yüz binlerce örgüt üyesi tasfiye edildi. Örgütün yurt içi ve yurt dışındaki örgüt şeması da deşifre edildi. Finans kaynakları da kurutuldu. Yurt dışında da terör örgütüne yönelik sayısız operasyonlar düzenlendi.

BAĞIMSIZ DIŞ POLİTİKA