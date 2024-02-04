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Cumhur İttifakı'nın Aydın'daki ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı

AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş ve AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Savaş'ın katılımıyla gerçekleşen tanıtım toplantısında Cumhur İttifakı'nın Aydın'daki ilçe belediye başkan adayları belli oldu. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, gece gündüz çalışacak kişilere görev verilmesi gerektiğini belirterek, "Onun için Mustafa Savaş diyoruz. Proje lazım proje adamı lazım" ifadelerini kullandı.

20:07 - 4/02/2024 Pazar
DHA
Toplantı sonunda AK Parti ve MHP'nin Aydın'daki 5 belediye başkan adayıyla birlikte gazetecilere görüntü verildi.
Toplantı sonunda AK Parti ve MHP'nin Aydın'daki 5 belediye başkan adayıyla birlikte gazetecilere görüntü verildi.

AK Parti'nin Aydın Büyükşehir ve 12 ilçe belediye başkan adayının tanıtımı için tören düzenlendi. Atatürk Spor Salonu'nda yapılan aday tanıtım toplantısına AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Aydın milletvekilleri Ömer Özmen, Seda Sarıbaş, AK Parti MKYK üyesi Umut Tuncer, AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten, belediye başkan adayları ve partililer katıldı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş'ın kısa konuşmasının ardından kürsüye gelen Efkan Ala, bu heyecanın sandıklara da yansımasını isteyerek, "Ege inanılmaz bir hale gelmiş. Efeler diyarına gelirken Türkiye'yi 21 yıl önce aldığı noktadan bugünlere kadar taşıyan bu kadronun lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdim. Güçlü bir millet, güçlü bir devlet olmak zorundayız. Bu birlikteliği daha da genişleterek devam etmeliyiz. Bizler geçtiğimiz mayıs ayında genel seçim yaptık. Orada sizler Cumhur İttifakı'nı TBMM'de çoğunlukla iş başına getirdiniz. Dünyada sözü dinlenen, bölgede kendisine soru sorulmadan karar alınamayan Cumhurbaşkanımıza devletin başına getirdik. Sizleri ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bu başarının altındaki imza sizlere aittir. Biz gerçekten bugüne kadar çok önemli başarılara imza attık. Gece gündüz çalışacak kişileri Aydın'ın başına getirmek lazım. Onun için Mustafa Savaş diyoruz. Proje lazım proje adamı lazım" dedi.


Konuşmaların ardından AK Parti'nin Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Savaş, Buharkent Belediye Başkan adayı Mehmet Erol, Bozdoğan Belediye Başkan adayı Ufuk Altıntaş, Köşk Belediye Başkan adayı Nuri Güler, Koçarlı Belediye Başkan adayı Nedim Kaplan, Karpuzlu Belediye Başkan adayı Hilmi Dönmez, İncirliova Belediye Başkan adayı Aytekin Kaya, Nazilli Belediye Başkan adayı Esat Ergüler, Kuşadası Belediye Başkan adayı Esat Altıngün, Kuyucak Belediye Başkan adayı Metin Ertürk, Çine Belediye Başkan adayı Ali Dinçer, Yenipazar Belediye Başkan adayı Kıvanç İşbilen, Didim Belediye Başkan adayı Kadri Kabak tanıtıldı.


#Cumhur İttifakı
#AK Parti
#MHP
#aday
#yerel seçim
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