Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Bin Öğretmen Atama Töreninde konuştu: Çocuklarımızı iyi, erdemli ve ahlaklı insan olmaya sizler teşvik edeceksiniz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 15 bin öğretmenin atama töreninde konuştu.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Bin Öğretmen Atama Programı'nda konuşuyor. https://t.co/AEGQcbwnZZ — Yeni Şafak (@yenisafak) January 31, 2022

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Biraz sonra bilgisayarla yapılacak kura işlemi sonucunda 15 bin genç kardeşimiz öğretmenllik mesleğine ilk adımı atacak. Her biriniz birer eğitim neferi olarak yerinizi alacaksınız. Eğitim öğretim ordumuzu daha da güçlendireceğiz. 2021-2022 yılının ilk dönemini salgına rağmen son derece başarılı şekilde tamamladık.

Okullarımızı açık tuttuk. Son 100 yılın en ciddi krizi olarak nitelenen bu salgın sürecinde elbette bazı zorluklarla, engellemelerle karşılaştık. Sürekli karamsarlık aşılayarak öğretmen ve öğrencilerimizin yüreğine korku salarak süreci sabote etmeye çalıştılar. Hayal mahsulü bilgilerle insanımızı yanlış yönlendirmenin çabası içinde oldular. Salgına rağmen eğitim faaliyetlerini ülke çapında kesintisiz sürdürebilen bir kaç devletten biri olduk. Bu kritik dönemi alnımızın akıyla atlattık. Öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi, MEB'in tüm mensuplarını tekrar tebrik ediyorum.

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"İKİNCİ DÖNEMİ DE KESİNTİSİZ TAMAMLAYACAĞIMIZA İNANCIMIZ SONSUZ"

Yüz yüze eğitim konusundaki net duruşumuzun milletimiz tarafından da takdirle karşılandığını görüyoruz. İnşallah sizlerin çabasıyla eğitim öğretim dönemimizin ikinci dönemini de kesintisiz tamamlayacağımıza inancımız sonsuz. Eğitim için harcadığımız her bir kuruşu ülkemizin geleceğine yapılan en büyük yatırım olarak değerlendiriyoruz.

Dünyanın bir çok ülkesinin mevcut öğretmen sayılarını bile koruyamadığı dönemde biz yeni öğretmen alımlarımızı sürdürdük. Son 2 yılda 77 bin öğretmenimizi okulları ile buluşturma başarısı gösterdik. Bugünkü atamalarla birlikte son 19 yılda 729 bin 487 öğretmenimizin atamasını yapmış oluyoruz. Mevcut öğretmen kadromuzun yüzde 73'ü bizim hükümetlerimiz döneminde atandı.

"KISA SÜRE ÖNCE KRİTİK BİR ADIM ATTIK"

Öğretmen başına öğrenci sayısında OECD rakamlarını yakaladık, hatta geçtik. Öğretmenlerimizin mali ve özlük haklarının iyileştirilmesinde de önemli mesafe kaydettik. Avrupa'da son 19 yılda öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren ülke Türkiye'dir. Çocuklarımızın eğitime erişimini kolaylaştırmak amacıyla attığımız en büyük adımlardan biri de ders kitaplarının ücretsiz dağıtılmasıdır. Şimdiye kadar 4 milyara yakın ders kitabını öğrencilere dağıtmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Kısa süre önce kritik bir adım attık. Yardımcı eğitim kitaplarını da MEB basarak öğrencilerimize ulaştırmaya başladı. Bu yılın sonuna kadar sayıyı 100 milyona çıkartmayı planlıyoruz.

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Bundan sonra esas odaklanmamız gereken husus, eğitimin kalitesini arttırmaktır. Müfredat başta olmak üzere eğitim-öğretimin içeriğini güncellemek ve çocuklarımıza en uygun olanı sunmak durumundayız. İlim yolculuğu sadece okulla sınırlı olmayan son nefesimize kadar süren uzun bir yolculuktur.

TBMM'de görüşmeleri süren Öğretmenlik Meslek Kanunu, lisansüstü ve doktora yapan öğretmenlerimize ilave teşvikler getiriyor. Kanunun şimdiden öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum.

Bizim Aybüke'lerimiz oldu. Onlar şehadete yürüdüler. Necmettin öğretmenlerimiz oldu. Onlar şehadete yürüdüler. Bu mesleğin bu yanı da var. Herkese nasip olmaz. İnanıyorum ki Aybüke öğretmen, Necmettin öğretmen bu şerefle ebedi alemde cennetle müjdelenen kişiler arasında yerlerini aldılar. Kalbi kıpır kıpır çarpan o güzel yüzlü çocuklar artık sizlere emanet.

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