Cumhurbaşkanı Erdoğan AKM binasının açılışında 'Gezi' vurgusu: Terör örgütlerinin gövde gösterisi yerine çevrildiğini unutmadık

Türkiye'de kültür-sanatın kalbinin atacağı AKM, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açıldı.

Beyoğlu'ndaki AKM açılışına Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve eşi Pervin Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve pek çok siyasetçi katıldı.

AA

REKLAM

"CUMHURİYETİ KURANLARA BORCUMUZU 2023 HEDEFLERİMİZİ ORTAYA KOYARAK ÖDEMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurdele kesiminin ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Sözlerimin hemen başında cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yıl dönümünü tebrik ediyorum. Binlerce yıllık devletler silsilemizin coğrafyamızdaki son halkası olan cumhuriyetimizi bize armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını rahmetle yad ediyorum.

Biz de cumhuriyetimizi kuranlara borcumuzu 2023 hedeflerimizi ortaya koyarak ve bunları gerçekleştirmek için çalışarak ödemeye çalışıyoruz. Hiçbir saldırının bizi hedeflerimizden alıkoymasına izin vermeyeceğiz.

AA

"O BİNANIN NASIL TERÖR ÖRGÜTLERİNİN GÖVDE GÖSTERİSİ YERİNE ÇEVRİLDİĞİNİ UNUTMADIK"

Bilindiği gibi temeli 75 yıl öce atılan AKM kullanılamaz hale gelmişti. Biz bunu düzeltmek için pek çok adım attık ama attığımız her adımda engellerle karşılaştık. Eski, köhnemiş AKM'yi yıktırmamak için yapılan kampanyaları hatırlıyorsunuz. Halbuki biz her seferinde yerine daha güzelini yapacağımızı söylüyorduk.

Gezi olayları sırasında o binanın nasıl terör örgütlerinin gövde gösterisi yerine çevrildiğini unutmadık. Nihayet bu sorunları aşarak gerekeni yaptık.

OYNAT 01:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gezi olayları sırasında AKM'nin terör örgütlerinin gövde gösterisi yerine dönüştürüldüğünü unutmadık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni Atatürk Kültür Merkezi'nin açılış töreninde konuştu. Erdoğan, eski AKM binasının yıkımı sürecinde kendilerini hedef alan iftiraları bir bir boşa çıkardıklarını vurgulayarak,



'İstanbul'un bu sembol yapısını yenilemek için uzun yıllar önce harekete geçtik. Ancak attığımız her adımda engellemelerle karşılaştık. Eski Türkiye'nin köhnemiş yüzünün sembolü olan Atatürk Kültür Merkezi'ni yıktırmamak için yapılan kampanyaları hepiniz hatırlıyorsunuz. Oysa biz AKM'yi yıkarak yerine daha güzelini, daha iyisini, daha estetiğini yapmak istemiştik. Mesele kimi çevrelerce siyasi hesaplaşma, kimi çevrelerce kaos çıkarma vesilesine dönüştürülerek bize ve ülkeye vakit kaybettirildi. Gezi olayları sırasında AKM'nin nasıl terör örgütlerinin gövde gösterisi yerine dönüştürüldüğünü unutmadık.' dedi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

REKLAM

"MAHCUBİYET DUYACAKLARINA İNANIYORUM"

Yeni AKM ile İstanbul'a ve dünyaya unutulmaz kültür-sanat hizmetleri sunacak bir eser ortaya çıkardık. AKM'nin yenilenmesine karşı çıkanların eser karşısında bir nebze de olsa mahcubiyet duyacaklarına inanıyorum.

95 bin metrekare alana sahip bu eserin inşası 2 buçuk sene gibi rekor bir sürede tamamlandı. Bu eser eski Türkiye ve yeni Türkiye'nin en belirgin görüldüğü yerdir.

Biz 1994 yılından beri bu şehir için neler yapmadık ki. Böyle bir eseri şehrimize kazandırmakla bizden sonraki nesle en önemli hediyeyi verdiğimize inanıyorum.

İstanbul'un 1453'teki fethinden beri kentimize vurduğumuz mühürlerin son halkası AKM'dir. Emeği geçen herkesi şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum.

REKLAM

Bu açılışla birlikte Beyoğlu Kültür Yolu Festivalini de başlatmış oluyoruz. Birazdan izleyeceğimiz Koca Sinan Operası AKM'nin ve festivalin açılış programıdır.

İstanbul'a belediye başkanı seçildiğimizde etrafı gecekondularla çevrili, alt yapısı yetersiz bir şehir devralmıştık. Sorunları çözmek için kolları sıvadık ve kısa sürede çok önemli mesafe kaydettik. Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı döneminde de İstanbul'a ayrı bir özen gösterdik.

Artık karşımızda çehresi değişmiş, imkanları değişmiş, hedefleri büyümüş bir İstanbul vardır. Artık her alanda dünyanın en gelişmiş şehirleriyle yarışan ve çoğunu da geride bırakan bir İstanbul'a sahibiz. AKM'nin yapılışında da bu anlayışla hazırlanmasını istedik. Sağ olsun sanatçılar bunu yaptılar.

REKLAM

BAKAN ERSOY: AKM OLMAZ DENİLENİ OLDURARAK YÜKSELEN BİR ESERDİR

Törede ilk sözü alan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Cumhuriyetin 98. yıl dönümünde böyle bir açılışı yaptığımız için çok heyecanlıyım. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyorum" dedi.

Ersoy, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"AKM milletimizin eşsiz kültürünün parlayacağı yeni sahnenin adıdır. AKM ön yargıları yıkarak, olmaz denileni oldurarak yükselen bir eserdir.

Yüzde 70 yerli malzeme kullanılarak inşa edilen AKM, gerek inşaat ve yapı, gerekse ses ve ışık teknolojisinde en yüksek teknoloji kullanılarak yapılmıştır."

SİNAN OPERASI SERGİLENDİ

Açılış töreninin ardından Hasan Uçarsu'nun bestelediği, librettosunu Halit Refiğ'in aynı adlı senaryosundan hareketle Bertan Rona'nın yazdığı "Sinan" operası sergilendi.

REKLAM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla operayı Hasan Uçarsu besteledi, librettosunu Halit Refiğ'in aynı adlı senaryosundan hareketle Bertan Rona'nın yazdığı 'Sinan' operasında orkestrayı şef Gürer Aykal yönetiyor, eser iki perdeden oluşuyor.

YENİLENEN AKM HAKKINDA

10 Şubat 2019'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temelini attığı AKM, 2,5 yılda tamamlandı. AKM bünyesinde 2 bin 40 kişilik opera salonu, 802 kişilik tiyatro salonu, galeri, çok amaçlı salon, çocuk sanat merkezi, müzik platformu, müzik kayıt stüdyosu, bir bilgi merkezi olarak kurgulanan ve müzik, sanat, mimari, tasarım gibi ihtisas başlıklarına odaklanan kütüphane, Yeşilçam Sineması ve tasarım dükkânı bulunuyor. AKM'nin en öne çıkan unsuru Taksim Meydanı'na bakan, özel olarak tasarlanarak üretilen 15 bin seramik parçasıyla kaplı dev bir küre olan opera salonu. Opera salonu fiziksel, teknik ve mimari analizler sonucunda, en iyi doğal akustiği elde edebilmek için at nalı biçimli tasarlanarak yapıldı. Yüksek kalitede ses niteliği ve reverberasyon süresi olarak dünyadaki nitelikli opera salonlarının sahip olduğu standartlarda inşa edildi. Salonda öncelikle opera, ama aynı zamanda senfonik konserler ve elektro-akustik destekli gösteriler için de doğru akustik şartlar sağlanabiliyor. Yan duvarlar boyunca kaplamalar akustik ihtiyaçlara uygun olarak özel olarak tasarlandı. Opera salonunda halı veya diğer tekstil döşeme gibi ses yutuculardan kaçınmak gerektiğinden, ahşap zemin tercih edildi.