Cumhurbaşkanı Erdoğan Budapeşte'de Macaristan Başbakanı Orban ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Budapeşte'de Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi kapsamında, Macaristan Başbakanı Viktor Orban' kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Budapeşte'de Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi kapsamında, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi vesilesiyle bulunduğu Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de temaslarını sürdürüyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi kapsamında, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüştü.