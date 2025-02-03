Cumhurbaşkanı Erdoğan Esenyurt'ta külliye açılışı yapacak

"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşıma göre, açılışı yapılacak külliye, 345 derslik, 88 laboratuvar, 500 kişilik kütüphane, 2 spor salonu, 8 basketbol sahası, suni çimli 2 futbol sahası, bin kişilik 2 konferans salonunu da içinde barındıracak.