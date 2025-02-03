Cumhurbaşkanı Erdoğan Esenyurt'ta külliye açılışı yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi'nin açılışını gerçekleştirecek. Paylaşımda, külliyeye ait fotoğraflara da yer verildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi'nin açılışını gerçekleştirecek.
"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşıma göre, açılışı yapılacak külliye, 345 derslik, 88 laboratuvar, 500 kişilik kütüphane, 2 spor salonu, 8 basketbol sahası, suni çimli 2 futbol sahası, bin kişilik 2 konferans salonunu da içinde barındıracak.
Paylaşımda, külliyeye ait fotoğraflara da yer verildi.