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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun Limanı'ndaki Balıkçılık Sezonu açılışında konuştu: Milletimizin hakkını sonuna kadar aramakta kararlıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin hakkını sonuna kadar aramakta kararlıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun Limanı'nda Balıkçılık Sezonu açılışında açıklamalarda bulundu. Bu sene denizlerimizden müjdeli haberler beklediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eski sömürgecilerin gazına gelerek Türkiye'ye karşı efelenenlere yakın tarihlerini yeniden okumalarını tavsiye ediyorum. Akdeniz'de en uzun kıyı şeridine sahip ülkemizi kimse Antalya sahillerine hapsedemez." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun Limanı'ndaki Balıkçılık Sezonu açılışında konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Buradan ülkemizin dört bir yanındaki balıkçı kardeşlerimize selamlarımı yolluyorum. Afetten en fazla etkilenen Dereli ilçesini ziyaret ettik ve bölgeyi yerinde inceledik. Bu vesileyle sel felaketinde yaşamını yitiren vatandaşlarıma Allah'tan rahmet diliyorum. Kaybolan kardeşlerimizi de aralıksız bir şekilde arama kurtarma faaliyetlerimize devam ediyoruz. Hamdolsun ki vatandaşlarımızı 'Devlet nerede' dedirtmedik. Gerekli olan yardımlarımızı yapıyoruz.

Bu sene denizlerimizden müjdeli haberler bekliyoruz. Karadeniz'deki 320 milyar metreküplük keşif suların altında bereketliliğini gösterdi.

Akdeniz'den de Karadeniz gibi müjde bekliyoruz. Hakkımızı sonuna kadar aramakta kararlıyız.

Eski sömürgecilerin gazına gelerek Türkiye'ye karşı efelenenlere yakın tarihlerini yeniden okumalarını tavsiye ediyorum.

Akdeniz'de en uzun kıyı şeridine sahip ülkemizi kimse Antalya sahillerine hapsedemez.

Balıkçılarımızın Doğu Akdeniz'de, uluslararası sularda 12 ay boyunca avcılık yapmasını temin ettik.

Denizdeki ve içindeki canlıları koruma sorumluluğunun herkesten önce, rızkını denizden kazanan balıkçıların görevi olduğuna inanıyorum."

Hiçbir kanun sizlerin vicdanı ve kendi aranızda kuracağınız oto kontrol kadar etkili olmaz.

Oruç Reis Gemimiz, Doğu Akdeniz'deki sismik araştırma faaliyetlerini kararlılıkla sürdürüyor. İnşallah güzel haberler almayı ümit ediyoruz."

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