Cumhurbaşkanı Erdoğan: Halen devam eden çalışmalarla 2023'e kadar 150 yer altı barajını tamamlamayı hedefliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;

Silvan Barajı'nı önümüzdeki yılın sonuna kadar tamamlamayı ve su tutmaya başlamayı planlıyoruz.

İnşallah Diyarbakır'da sulanmayan tek karış arazi bırakmayacağız.

Silvan projesi, kaya dolgusunun tamamlanmasıyla dörtte üçü biten Silvan Barajı'yla birlikte 8 ayrı barajı ve 23 sulama tesisini bünyesinde barındıran, 2 milyon 360 bin dekar alanı sulayacak dev bir projedir.

(Kuraklık) Karşı karşıya bulunduğumuz durum, bizi alternatif su depolama yöntemleri arayışına itmektedir.

Ergani Barajı 14,5 milyon metreküplük depolama hacmine sahip, 19 bin dekara yakın araziyi sulayacak, 2 bin 500 kişiye yakın ilave istihdam sağlayacak bir eserdir.

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Ülkemiz sanıldığının aksine su zengini zaten değildi. Kuraklık tehdidinin artmasıyla birlikte elimizdeki mevcut kaynakları en verimli şekilde kullanma mecburiyeti kaçınılmaz bir hal almıştır

Halen devam eden çalışmalarla 2023'e kadar 150 yer altı barajını tamamlamayı hedefliyoruz.

Milletimiz, hiç kimsenin demokratik ve ekonomik kazanımlarına el uzatmasına izin vermeyecektir.

Kadim çağlardan beri bölgenin ilim ve irfan yuvası, medeniyet ve refah kapısı olan Diyarbakır, bu yeni dönemde de Türkiye'nin lokomotif şehirlerinden biri olmayı sürdürecektir.

Yaptığımız yatırımlarla, getirdiğimiz hizmetlerle, kazandırdığımız eserlerle Diyarbakır'ın yanında olmaya devam edeceğiz.

Küresel siyasi ve ekonomik sistemin yeniden yapılanma sürecinde ülkemiz büyük avantajlara sahiptir.

Bölgesel ve küresel, siyasi, askeri, kültürel, ekonomik bir güç olarak tevarüs etme iddiamız her geçen gün daha belirgin şekilde ete kemiğe bürünüyor.

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Ayrıntılar geliyor...

FOTOĞRAF 5 Silvan Projesi kapsamında yapılan Silvan Barajı’nın gövde dolgusu tamamlandı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın video konferans yöntemi ile katılıp açılışını yapacağı bölgede havadan ve karadan incelemelerde bulundu. Projeyle Diyarbakır’ın çehresinin değişeceğini kaydeden Bakan Pakdemirli, Silvan Barajı’nın ülke ekonomisine yılda 2 milyar lira katkı sağlayacağını ve 305 bin kişinin istihdam edileceğini vurguladı. Projenin tamamlanmasıyla Diyarbakır’a tersine göçün yaşanacağını aktaran Bakan Pakdemirli, Silvan Projesi’nin Atatürk Barajı’ndan sonra Türkiye’nin en büyük sulama barajı projesi olduğunu dile getirdi. Bakan Pakdemirli, “Toplamda 850 bin hektar alanı kapsıyor. Senelik 2 milyar lira katkı sağlayacak ve 305 bin kişiye iş imkanı sunacak. Diyarbakır’ın çehresini değiştirecek bir projedir. Yarın barajın tamamlanan gövde dolumu nedeniyle merasimini yapacağız. Baraj yapımı yüzde 75 seviyesine geldi. Önümüzdeki ağustos ayında barajda su tutmaya başlayacağız. Yarın Cumhurbaşkanımız ile yapacağımız programda sadece bu barajla ilgili bir merasim değil, Başlar Barajı, Ergani Barajı’nın açılışı ve aynı zamanda da Ergani İçme Suyu Arıtma Tesisi’nin açılışını yapacağız. Silvan Projesi, içerisinde 8 baraj ve sulama kanalı oluşturan 18 milyarlık devasa bir projedir. Bu devasa projeyi 2023 yılına varmadan tamamlamayıp, bölgeyi sulamaya kavuşturacağız. Kuru tarımdan sulu tarıma geçtiğiniz zaman 1 hektarda 10 bin lira fazla gelir demektir. Özellikle sulamaya açılan alanlarla sulamaya açılmayan alanlar arasında göç oranlarına baktığımız zaman Diyarbakır’a tersine bir göç yaşanacak. İnsanlar topraklarına doğru koşacak. İnşallah bu ovada tarımsal üretim çok daha artacak” dedi. Türkiye’de kuraklığın bu yıl hissedilmediğini anlatan Bakan Pakdemirli, “18 yılda Devlet Su İşlerinin yaptığı yatırımlarla bugün kuraklığı hissetmiyoruz. Geçen yıl kuraklık vardı ama cumhuriyet tarihinin bitkisel üretimini gerçekleştirdik. Geçen yıl bitkisel üretimimiz önceki yıla oranla yüzde 6 arttı. Meteorolojik kuraklık, tarımsal kuraklığa dönüşmedi. Bunun sebebi depolama kapasitemizdir. Bu ve bunun gibi projelerle ilerleyen yıllarda yağış azalsa bile ülkemizde üretim devam edecektir” diye konuştu. Ekonomiye senelik 2 milyar katkı sağlayacak: Devasa proje tamamlanıyor Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Silvan Barajı'nın gövde dolgusu alanında incelemelerde bulundu. Bakan Pakdemirli, projenin Diyarbakır'ın çehresini değiştireceğini belirterek, ülke ekonomisine 2 milyar lira katkı ve 305 bin kişiye iş imkanı sağlayacağını söyledi. BiP'te paylaş

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